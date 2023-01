Inter-Napoli, tutto confermato: ufficiale, il gesto di De Laurentiis è netto

Gesto netto e deciso del presidente Aurelio De Laurentiis a pochi minuti dall’inizio del match tra Inter e Napoli.

La stagione del Napoli ricomincia questa sera a San Siro. Gli azzurri riprendono il cammino in Serie A da dove avevano lasciato. C’è subito un ostacolo duro sulla strada degli azzurri. Di fronte agli uomini di Spalletti si para infatti davanti l’Inter di Simone Inzaghi. Un campionato fino a questo momento tra alti e bassi, ma la voglia, da parte dei nerazzurri, di recuperare il terreno perso in classifica.

Naturalmente su Inter-Napoli ci saranno gli occhi di tutta la Serie A. Le inseguitrici degli azzurri hanno portato a casa i tre punti oggi e quindi sperano in un passo falso. A sostenere la proprio squadra mancheranno anche i tifosi residenti in Campania. Troppo rischioso il match secondo le autorità per permettere ai supporters partenopei provenienti dalla Campania di assistere.

E non ci sarà nemmeno Aurelio De Laurentiis. Il presidente infatti ha deciso di non presenziare in tribuna vip questa sera. Una scelta netta, nel primo match del 2023 che potrebbe già dire molto sul proseguo del campionato. Il patron azzurro però è stato inamovibile nella decisione. Una scelta che comunque guardando i precedenti non deve certamente stupire.

Inter-Napoli, assente il presidente De Laurentiis: ecco le motivazioni

Stando a quanto riporta il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di non assistere al match tra la sua squadra e i nerazzurri. Il motivo è legato alla scaramanzia. Questa stagione infatti il presidente azzurro non ha seguito la squadra in nessuna delle trasferte, ad eccezione di quella di Roma dove però risiede.

Ecco quindi che De Laurentiis ha fatto una semplice valutazione scaramantica. Se fino a questo momento il non seguire in trasferta i suoi ha portato così bene perché interrompere la striscia proprio stasera? Di certo la squadra e i tifosi sperano che questa correlazione tra l’assenza di De Laurentiis in trasferta e i risultati fino a qui ottenuti dal Napoli possa continuare anche stasera.