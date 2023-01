Napoli, che batosta per gli azzurri: niente cessione, la decisione è netta

Nome nuovo accostato al Napoli per il mercato di questo gennaio: il club azzurro può ora però scontrarsi con una decisione netta.

Il Napoli pensa al campo, dopo che la Serie A ha riaperto ufficialmente i battenti, ma non solamente. Perché se Luciano Spalletti si concentra sulla squadra e sulle gare da dover affrontare, Cristiano Giuntoli ragiona invece in ottica mercato. Spunta un nome che interessa anche a un altro club del campionato italiano di massima serie.

Il Napoli ha come obiettivo principale sicuramente il marocchino Ounahi, mentre attende che il prestito dalla Sampdoria di Bereszynski venga reso ufficiale. Ma, adesso, è spuntato anche un altro nome che potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti. Anche se mettere in atto il trasferimento non appare semplice.

Si tratta di Luca Pellegrini, su cui c’è anche l’interesse della Lazio e che non vorrebbe più restare a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte. Le ultime sul giocatore appartenente alla Juventus.

Calciomercato Napoli, le ultime su Pellegrini: la decisione netta crea problemi agli azzurri

A parlare del futuro di Luca Pellegrini è stata la redazione di ‘Tuttomercatoweb’. Il giocatore, di proprietà della Juventus, vorrebbe tornare in Italia e giocare in Serie A. Al momento è, infatti, in prestito all’Eintracht Francoforte e vorrebbe sfruttare la sessione invernale per cambiare il proprio destino.

Sul suo cartellino c’è forte anche la Lazio di Claudio Lotito con cui la Juventus sarebbe anche intenzionata a trattare, magari per utilizzare le prestazioni del giovane terzino sinistro come merce di scambio per il sogno Milinkovic-Savic. Nel frattempo, in ogni caso, il Napoli sta cercando di comprendere se ci possano essere i margini per imbastire un affare ma la situazione appare complicata. Il motivo? La decisione netta dell’Eintracht Francoforte di non privarsi prima del tempo di lui. La cessione appare perciò molto complicata.