Occhio Napoli, la tegola è una batosta: big match casalingo a rischio

Occhio Napoli, l’Inter attende a San Siro ma c’è una novità anche sul big match casalingo: la tegola per il giocatore può cambiare le carte in tavola.

Il Napoli, oltre all’Inter per questa sera, ha una serie di match non da poco da affrontare. Per un giocatore in particolare c’è la gara in casa degli azzurri a rischio. La tegola in tal caso sarebbe pesante. Queste le ultime novità.

Il Napoli scenderà tra poco meno di due ore in campo contro l’Inter a San Siro. La presenza di Alex Meret è ancora in dubbio, a causa di un’influenza che non gli permette di stare al meglio. Le ultime valutazioni saranno svolte nel corso del riscaldamento per lui.

Ma ci sono anche altre novità in vista di un altro big match per cui effettivamente non manca moltissimo. Per lo meno dal momento che, dopo la pausa dei Mondiali in Qatar, gli impegni tra gennaio e febbraio saranno parecchio ravvicinati. Ecco cosa può quindi interessare anche Luciano Spalletti.

Napoli, a breve ci sarà il big match contro l’Inter ma c’è anche un’altra gara che attira l’attenzione: forfait in vista?

Il Napoli, quindi, intanto scenderà in campo contro l’Inter stasera a San Siro. Per un big match che già avrà tanto da dire. Ma non sarà certamente l’unico di questa parte di stagione. Oltre ai nerazzurri, intervallati da altri appuntamenti, ci saranno anche gli scontri con la Juventus e la Roma.

Proprio contro i giallorossi, nella partita casalinga al Maradona, potrebbe esserci il forfait di Nicolò Zaniolo. È pur vero che manca diverso tempo, visto che la gara si giocherà il 29 gennaio, però al rientro in campo contro il Bologna oggi il giocatore di Mourinho è stato sostituito per dei problemi al ginocchio. Ha preso un colpo che non gli ha permesso di continuare a restare tra gli 11 sul rettangolo verde. E adesso dovrà svolgere ulteriori accertamenti per valutare le sue condizioni. Il Napoli, nel frattempo, attende.