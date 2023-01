Calciomercato Napoli, colpo in arrivo e complimenti in diretta dall’allenatore

Per il Napoli, in attesa della gara di questa sera contro l’Inter di Simone Inzaghi, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Tra poco meno di ore inizierà il big match del primo turno di campionato del 2023 tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. La gara di San Siro, di fatto, soprattutto dopo il successo di oggi del Milan di Stefano Pioli contro la Salernitana di Davide Nicola, potrebbe risultare già decisiva per le sorti del campionato.

Gli azzurri, infatti, adesso hanno otto punti di vantaggio sul ‘Diavolo’ e, in caso di successo contro l’Inter, darebbero un grosso messaggio a tutte le proprie avversarie per la lotta al titolo. La ‘Beneamata’, dal canto suo, ha l’assoluto obbligo di vincere questa sera contro il Napoli, considerando gli undici punti di distacco in classifica.

Lo stesso Simone Inzaghi, nel corso della classifica conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito di credere nella rimonta: “Il Napoli ha dimostrato di essere la miglior squadra d’Europa, ma noi crediamo nello Scudetto. E’ una partita importantissima per il prosieguo del nostro campionato”. Tuttavia, oltre alla gara contro l’Inter, in casa partenopea ci sono da sottolineare delle importanti dichiarazioni.

Calciomercato Napoli, Stankovic fa i complimenti a Bereszynski: “E’ stato determinante”

Il club partenopeo, infatti, ha ormai chiuso con la Sampdoria lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski. Proprio su quest’ultimo, Dejan Stankovic, dopo il successo della sua squadra contro il Sassuolo per 1-2, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Se ho detto qualcosa a Bereszynski? Gli ho fatto i complimenti per la prestazione che ha fornito, perché è stato determinante per la preparazione”.

L’allenatore della Sampdoria ha poi continuato il suo intervento: “Bereszynski è riuscito a ricoprire ben tre ruoli ed è stato bravissimo ad interpretarli. Sono davvero felice per i ragazzi. Si meritavano questa vittoria, dopo quello che hanno passato nei mesi scorsi. Dobbiamo continuare ad avere questa carta d’identità. Questa è la Sampdoria che vogliono vedere i nostri tifosi”.