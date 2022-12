Napoli, anche questa è fatta: arriva un’altra firma oltre Bereszynski

A breve in casa Napoli potrebbe arrivare un’altra firma oltre a quella del terzino della Sampdoria Bereszynski.

Il Napoli sta mano a mano risolvendo tutte le questione legate ai rinnovi di contratto. Durante le ultime settimane De Laurentiis aveva firmato il prolungamento di Meret, Lobotka e Anguissa. In trattativa c’è anche il capitano Giovanni Di Lorenzo che a breve potrebbe legare la sua carriera al Napoli. Non solo il capitano però, perché a strettissimo giro è previsto un altro rinnovo.

Si tratta di quello del giovane Zanoli. Il terzino destro, che di Di Lorenzo è attualmente il sostituto, dovrebbe firmare fino al 2027. A rivelarlo è il collega Nicolò Schira secondo il quale il rinnovo è ormai questione di giorni. Zanoli però, come è noto, non resterà a Napoli fino a fine stagione. Dopo il prolungamento di contratto la sua destinazione è infatti la Sampdoria.

Il terzino italiano è infatti inserito nella più ampia trattativa per portare a Napoli Bereszyński. Un’operazione che ormai è praticamente fatta e per la quale mancano appunto gli ultimi tasselli. Assieme a Bereszyński a Napoli dovrebbe arrivare, e si tratterebbe di un ritorno, anche Nikita Contini per il ruolo di terzo portiere e come slot da occupare in quanto prodotto del vivaio.

Napoli, il mercato chiude con Bereszyński. A meno che…

Quello di Bereszyński, con Zanoli che fa il percorso inverso, dovrebbe essere l’unica operazione che il Napoli farà a gennaio. Giuntoli infatti non avrebbe intenzione di imbastire altri movimenti, preferendo concentrarsi su operazioni in vista della prossima stagione. L’unica situazione che potrebbe stravolgere i piani del Napoli è quella di Diego Demme. Qualora il centrocampista tedesco dovesse partire allora il Napoli potrebbe pensare ad un intervento sul mercato.

Anche in questo caso però non è detto che gli azzurri si muoveranno. Insomma, un mercato che potrebbe essere decisamente contenuto e mirato appunto alla sola operazione Bereszyński-Zanoli. Operazione per la quale è ormai tutto pronto. Manca solo l’ultimo tassello: il rinnovo di Zanoli con il Napoli appunto.