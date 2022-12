Napoli, ora è ufficiale: De Laurentiis e i tifosi possono festeggiare

Fantastiche notizie per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, quanto accaduto oggi avrà risvolti positivi anche per il patron.

Oggi importantissima decisione che avrà senz’altro risvolti positivi anche per il Napoli. La notizia ufficiale farà certamente felice il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che incassa la piacevole novità e può guardare con maggiore serenità al futuro, sia quello immediato che quello a lungo termine.

Il Comune di Napoli ha stanziato 374 mila euro per lavori di rifacimento dei bagni dei disabili del Diego Armando Maradona. La cifra approvata dalla giunta comunale va a cumularsi a quanto già deliberato dalla Città Metropolitana. Si tratta di altri 2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere appunto alla cifra appena stanziata dal Comune.

Una cifra che servirà per la manutenzione straordinaria dell’impianto di Fuorigrotta e che servirà per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, di efficientamento energetico e di accessibilità. I lavori cominceranno quanto prima al fine di permettere di centrare l’obiettivo che si è prefissata l’amministrazione, ossia il completamento degli stessi entro la fine di gennaio. Una data ambiziosa, ma quasi obbligata visto che al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si terrà il match tra Italia e Inghilterra, il quale si giocherà il 23 marzo 2023.

Italia, la corsa ad Euro 2024 parte da Napoli

Italia-Inghilterra, riedizione della finale di Euro 2020, sarà anche la prima partita delle qualificazioni al torneo del 2024. La Nazionale dopo diversi anni torna a Napoli per una partita di cartello. Gli azzurri confidano quindi nella spinta di uno stadio tirato a lucido per mettere in cascina i primi tre punti di un girone in cui, oltre all’Inghilterra, gli azzurri affronteranno anche la Macedonia del Nord, squadra che evoca bruttissimi ricordi in chiave Mondiali, l’Ucraina e Malta.

Lavori che d’altronde saranno utili anche al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis, il quale comunque potrà usufruire di un impianto messo a lucido anche in vista delle partite che il Napoli affronterà nelle prossime settimane. Lo stesso dicasi per i tifosi che, indipendentemente dal match tra Italia e Inghilterra potranno vedere anche il Napoli in un impianto migliore.