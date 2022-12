Napoli, pronto un gran colpo di mercato: arriverà subito in un caso

Il Napoli ragiona su un rinnovo in particolare, ma nel frattempo spunta anche il nome del possibile sostituto: l’idea di Giuntoli.

Il Napoli ragiona sul mercato e in particolare su un rinnovo di contratto in particolare. Se poi il tutto non dovesse incastrarsi, però, Cristiano Giuntoli ha le idee ben chiare. Spunta il nome, nell’eventualità, del possibile sostituto. Ecco di chi si tratta.

Il Napoli vorrebbe mettere in cassaforte l’affare riguardante il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. Il contratto del polacco è in scadenza a giugno del 2024, ma il club vorrebbe già lavorare al suo prolungamento.

Aurelio De Laurentiis impone però un tetto ingaggi e questo potrebbe complicare l’operazione. E con essa anche la possibilità di trovare una quadra tra la domanda del giocatore e l’offerta della società azzurra. Spunta, nel frattempo, il nome del sostituto: Azzedine Ounahi.

Calciomercato Napoli, pronto un colpo che può arrivare se Zielinski non rinnoverà: si pensa a Azzedine Ounahi

Il Napoli, quindi, ragiona sulle diverse operazioni di mercato da mettere a segno con le sessioni di gennaio prima e di giugno dopo. La priorità è quella di rinnovare il contratto di Piotr Zielinski. Il polacco, si sa, è importante per la squadra azzurra ma per farlo restare si dovrà trovare una quadra tra la domanda sull’ingaggio da parte del suo entourage e l’offerta da parte di De Laurentiis.

Secondo quanto riferito da ‘Sportitalia.com’, tuttavia, Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato il suo possibile sostituto. Si tratta del marocchino Azzedine Ounahi. Il centrocampista, classe 2000, ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club grazie alle prestazioni messe in campo ai Mondiali in Qatar.

L’Angers, suo attuale squadra di appartenenza con cui è sotto contratto fino al 2026, lo valuta circa 25 milioni di euro e il Napoli, secondo ‘Sportitalia.com’, punterà su di lui solo nel caso in cui Zielinski non dovesse rinnovare e dovesse appunto lasciare il gruppo affidato a Luciano Spalletti.