Calciomercato Napoli, l’ultim’ora fa impazzire i tifosi: super colpo

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Inter, ma si muove anche sul mercato: il super colpo tanto voluto ora è davvero vicino.

Il Napoli è concentrato per il big match da disputare questa sera contro l’Inter. Tornata la Serie A, dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, gli uomini di Luciano Spalletti hanno in programma già una gara tutta da vivere. Nel frattempo poi Cristiano Giuntoli ragiona anche sul mercato. Il super colpo è vicino.

A tenere banco negli interessi azzurri è, tra gli altri, soprattutto il profilo di Azzedine Ounahi. Il marocchino classe 2000 si è messo in mostra proprio nel corso del Mondiale e ha attirato su di sé l’attenzione di diversi big club europei, tra cui quello di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, dal canto suo, non ha mai nascosto la propria volontà di volerlo portare in squadra e ha voluto giocare d’anticipo. Imbastendo già con la finestra di mercato di gennaio l’affare per il super colpo con l’Angers, club di appartenenza di Ounahi. Anche se il trasferimento si andrebbe poi a concretizzare con il mese di giugno. Queste le notizie dell’ultim’ora.

Calciomercato Napoli, le conferme arrivano dall’Argentina: superata ogni concorrenza per il marocchino

Le ultime novità di calciomercato in casa del Napoli arrivano stavolta direttamente da ‘Tyc Sports’. È perciò dall’Argentina che si torna a parlare di Azzedine Ounahi fortemente voluto dagli azzurri. Cristiano Giuntoli sta, infatti, lavorando per portarlo nella squadra di Luciano Spalletti.

E, a questo proposito, appunto come riferito da ‘Tyc Sports’ il Napoli avrebbe per il cartellino del giocatore superato qualsiasi altro club e superato tutte le concorrenze. Anche quelle di Barcellona e Atletico Madrid che avevano messo gli occhi proprio sul classe 2000. Il centrocampista dell’Angers può arrivare per circa 20 milioni di euro, ma a giugno. Quando si libererà un posto per poter tesserare l’extracomunitario.