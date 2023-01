Occhio Napoli, l’assenza beffa è ufficiale: è successo prima dell’Inter

Il Napoli si sta preparando al match contro l’Inter. Ufficializzata, in queste ore, un’assenza che ha il sapore della beffa. Cosa è accaduto.

Il big match tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti è ormai alle porte. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45 allo stadio “Meazza”, con entrambe le squadre chiamate a vincere per continuare ad alimentare il sogno di vincere lo scudetto. Intanto, in queste ore, c’è da registrare una defezione che riguarda da vicino la squadra di Luciano Spalletti.

Nel prossimo turno della Serie A, infatti, la Sampdoria affronterà proprio gli azzurri. Nel match, in programma domenica alle ore 18, mancherà una delle colonne portanti della squadra doriana. Parliamo di Bruno Amione. Il difensore, diffidato, nel corso della gara vinta oggi ai danni del Sassuolo ha rimediato l’ennesima ammonizione della sua stagione.

Un giallo che, di fatto, non gli consentirà di venire impiegato nella gara successiva della Doria. Un tegola per il tecnico Dejan Stankovic il quale, nelle prossime ore, dovrà cercare di capire in che modo sostituire l’argentino classe 2022. Amione, salvo sorprese, tornerà a disposizione del proprio allenatore il 12 gennaio, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Napoli, la Sampdoria perde Amione

Una notizia, quella riguardante l’assenza di Amione, che verrà approfondita più avanti dalla capolista. Stasera la posta in palio vale doppio e i partenopei dovranno cercare di ricominciare subito vittorie, in modo tale da frustrare le ambizioni di rimonta non soltanto dell’Inter ma anche del Milan e della Juventus.

I padroni di casa, dal canto loro, non possono permettersi ulteriori scivoloni. L’attuale -11 dalla vetta ed il punto posto non soddisfano affatto Simone Inzaghi, che in queste settimane dovrà cercare di accorciare le distanze e risalire nelle posizioni nobili della classifica. Vietato fermarsi. Una sconfitta, per entrambe le squadre, rischia di costare carissimo. Diversi i dubbi di formazione che i due allenatori devono ancora sciogliere. Per Spalletti il ballottaggio riguarda il ruolo di terzino destro. Per Inzaghi, quello di esterno destro.