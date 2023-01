Inter-Napoli, Inzaghi lo farà davvero? La decisione che nessuno si aspettava

Inter-Napoli è ormai alle porte ma i tecnici sono ancora alle prese con diversi dubbi di formazione. Inzaghi intenzionato a sorprendere tutti.

L’attesa, ormai, è giunta al termine. La Serie A riprenderà nella giornata odierna, proponendo ai tifosi tutte e 10 le partite della sedicesima giornata. Si partirà da Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria per concludere poi con la sfida che vedrà contrapposti l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Un match di fondamentale importanza per entrambi i mister, ancora alle prese con diversi dubbi di formazione.

In casa azzurra, ad esempio, ci sono due ballottaggi in atto. Il primo riguarda il ruolo di terzino destro. Mario Rui, nella prima parte della stagione, ha continuato ad essere una colonna portante della squadra tuttavia Mathias Olivera, quando è stato chiamato in causa, non ha deluso le aspettative. Due elementi affidabili, con caratteristiche (anche fisiche) differenti. Una decisione definitiva in tal senso verrà presa a ridosso del fischio d’inizio.

L’altro dubbio è a centrocampo dove Tanguy Ndombele reclama un posto da titolare. Possibile il suo impiego al posto di Piotr Zielinski o di André Zambo Anguissa, non ancora al top della condizione dopo la partecipazione al Mondiale. Tra i nerazzurri, invece, sono in rialzo le quotazioni di Matteo Darmian. Il quale ha ormai smaltito del tutto l’infortunio agli adduttori che lo avevano costretto a restare ai box nelle ultime partite della Serie A prima della sosta.

Inter-Napoli, possibile l’impiego di Darmian

L’ex Torino, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbe giocare largo a destra nel consolidato 3-5-2 di Inzaghi. A fargli posto, quindi, sarebbe Denzel Dumfries apparso non brillante nelle ultime sedute di allenamento. Più indietro invece Raoul Bellanova, poco più di una comparsa nella prima parte della stagione. Per lui 9 presenze in campo, per un totale di appena 105 minuti trascorsi in campo.

In attacco, infine, resta da vedere chi farà coppia con Romelu Lukaku intenzionato a riprendersi fin da subito le luci della ribalta dopo essere rimasto fuori per infortunio. Lautaro Martinez o Edin Dzeko? Le riflessioni di Inzaghi proseguiranno nelle prossime ore. Ogni scelta andrà ponderata con cura da parte delle due squadre. In palio c’è molto di più rispetto ai “soli” 3 punti. Una vittoria, così come una sconfitta, potrebbe cambiare il corso della stagione.