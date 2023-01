Inter-Napoli, Spalletti sbaraglia le carte: mossa per sorprendere Inzaghi

Inter Napoli, Spalletti ha pronto un ca,mbio a sorpresa per sconvolgere l’Inter di Simone Inzaghi. Scopriamo la nuova idea del tecnico toscano.

È finalmente il gran giorno: ricomincia la Serie A e il Napoli torna in campo. Stasera alle 20.45 i partenopei affronteranno l’Inter per la prima volta in stagione, in un match molto delicato. Non solo per l’alto valore dell’avversaria, ma anche per un fatto scaramantico. Proprio l’anno scorso, segnala il ‘Corriere della Sera’, il Napoli perse in casa dei nerazzurri la prima partita della stagione. E dopo quel match ottenne solo una vittoria, con tre sconfitte, nelle successive sette.

Spalletti è ben intenzionato, quindi, a non ripetere l’errore della stagione 2022/2023, e a ottenere il massimo nella sfida di oggi. Una vittoria terrebbe alto il morale, e accrediterebbe ulteriormente il Napoli per la conquista dello scudetto. Infatti, si tratterebbe dell’ennesima vittoria degli azzurri sulle big della Serie A: sono già arrivate quelle su Milan, Roma e Lazio. Oltre all’Inter, ci sarà poi da affrontare la Juventus per il girone d’andata, il prossimo 13 gennaio.

Ecco perché il match di oggi è molto importante, sia a livello strategico che di morale, e il Napoli non può sbagliare. Per questo motivo il tecnico toscano ha deciso di operare un cambio a sorpresa dell’ultimo minuto, per scombinare le carte in tavola. Il nuovo piano di Spalletti è stato rivelato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’: vediamo di che si tratta.

Spalletti a sorpresa: il Napoli pronto a cambiare pelle per sorprendere l’Inter

Un cambio tattico che parte dal modulo ma si ripercuoterà sul modo in cui verranno interpretati i ruoli in campo. Spalletti ha fatto grande il suo Napoli grazie al 4-3-3, il modulo che ha segnato la sua intera carriera, ma secondo il quotidiano starebbe meditando un cambio in vista di stasera. Un modulo nuovo, in grado di rispondere al meglio al 3-5-2 di Simone Inzaghi, che già l’anno scorso mise in difficoltà i partenopei.

Il Napoli potrebbe dunque passare al 4-2-3-1, confermando la retroguardia (con Juan Jesus probabile titolare al posto di Rrahmani, al rientro) e Ndombele favorito su Anguissa in mediana. In realtà, a parte questi due cambi di interpreti, il resto dovrebbe essere classico: Zielinski avanzerà dalla mediana alla trequarti, per dettare il cambio di modulo.