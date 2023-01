Inter-Napoli, spunta la mossa a sorpresa di Spalletti che spiazza tutti

C’è grande attesa per il big match di campionato Inter-Napoli. I due club si sfideranno a San Siro in una gara che sa di scudetto.

Tra poco più di 48 ore comincerà ufficialmente il campionato di Serie A. Ci troviamo dinanzi ad una stagione atipica, con uno stop di circa due mesi dovuto ai Mondiali invernali del Qatar. La Serie A comincerà con il botto, mercoledì sera andrà in scena a San Siro la sfida tra il Napoli capolista e l’Inter di Simone Inzaghi. Il 2023 inizierà con uno spartiacque molto delicato per il campionato degli azzurri.

La formazione partenopea ha una grande opportunità ed in pochi giorni affronterà Inter, Sampdoria e Juventus. Un triplo successo potrebbe cambiare le sorti del campionato con gli azzurri che sarebbero ancora più in fuga, nettamente favoriti per la vittoria dello scudetto. I tifosi sognano, il titolo manca da oltre 30 anni e la squadra è più carica che mai.

La prima parte di stagione del club azzurro è stata straordinaria ed il Napoli è imbattuto in campionato. Il club partenopeo è l’unica squadra nei maggiori campionati del continente a non aver mai perso in campionato ed i dati che fanno pensare al titolo cominciano a essere tanti. La sfida di San Siro assume cosi un significato ancora più importante e Spalletti, con una vittoria, eliminerebbe i nerazzurri dalla corsa al titolo.

Inter-Napoli, le ultime di formazione

La redazione di Sky Sport ha pubblicato le ultime di formazione per entrambe le squadre. Inzaghi ha scelte abbastanza obbligate con Acerbi che rimpiazzerà De Vrij in difesa e Mkhitaryan favorito su Brozovic. Il club nerazzurro, visto i calciatori rientrati tardi dal Mondiale, dovrebbe poi puntare sulla coppia d’attacco Dzeko-Lukaku con il campione del mondo Lautaro pronto a subentrare nella ripresa.

Spalletti, dal canto suo, punterà sul tridente delle meraviglie con l’ex Politano che affiancherà Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il tecnico azzurro ha un unico dubbio in difesa ma al momento, uno dei grandi ex, il brasiliano Juan Jesus, dovrebbe partire dal primo minuto. L’esperto centrale è favorito per un posto da titolare rispetto ad Amir Rrahmani. Il calciatore kosovaro è fermo da tempo a causa di un infortunio, è tornato in gruppo ma difficilmente partirà dal primo minuto.