Calciomercato Napoli, Giuntoli ci è riuscito: il colpo dell’anno è vicino

Il Napoli di Spalletti non lavora solo alla ripresa della Serie A. La società valuta diverse opzioni interessanti sul calciomercato.

Mancano poche ore ormai all’inizio del campionato di Serie A, ma non solo. Oggi inizia ufficialmente il calciomercato invernale e tutte le squadre italiane, compreso il Napoli, lavoreranno per migliorare, nei reparti dove manca qualcosa. La società ha disputato una prima parte di stagione straordinaria ma nonostante ciò studia le opportunità più interessanti.

Il ds del club partenopeo Cristiano Giuntoli è stato l’assoluto protagonista dell’ultimo calciomercato con l’operazione Kvaratskhelia ‘sugli scudi’. Il talento georgiano è arrivato in sordina ma è diventato man mano la stella di questo Napoli. Il dirigente ha acquistato il calciatore quasi a sorpresa e lui lo ha ripagato alla grande.

Da Kvaratskhelia al coreano Kim, De Laurentiis è soddisfatto del lavoro di Giuntoli e nutre assoluta fiducia nelle sue scelte di mercato. Giuntoli ha monitorato con attenzione anche quello che è accaduto durante i Mondiali in Qatar e il noto ds ha scovato altri nomi piuttosto interessanti. Il Napoli è pronto a intervenire nuovamente sul mercato.

Napoli, Giuntoli in pole per Ounahi

Uno dei calciatori più interessanti dell’ultima rassegna iridata è stato il centrocampista del Marocco Ounahi. La nazionale africana ha disputato un gran Mondiale e la coppia di centrocampo composta da Amrabat e Ounahi ha stupito tutti. Il giocatore è di proprietà dell’Angers ed ora è finito nel mirino di diversi club europei, Napoli compreso.

Il club azzurro, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è in pole position per accaparrarsi le prestazioni del calciatore. Il giocatore viene valutato 20-25 milioni di euro e ci sono diversi club pronti per offrire questa cifra. Il Napoli ha però un piano per anticipare la concorrenza e beccarsi le preferenze di calciatore e club: gli azzurri offrirebbero tale cifra, ma garantirebbero la possibilità di lasciare Ounahi in prestito fino a giugno in Francia. Un’opportunità che l’Angers apprezza con gli azzurri che acquisterebbero cosi la stella mondiale, uno dei migliori giocatori nell’ultima rassegna iridata in Qatar.