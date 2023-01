Napoli-Kvaratskhelia, rivelazione improvvisa: “Nessuno ne parla, ma…”

Per Kvaratkshelia, in attesa della gara di mercoledì del suo Napoli contro l’Inter, è arrivata una rivelazione che spiazzato tutti.

Il ritorno del campionato è ormai imminente, considerando che la nostra Serie A scenderà di nuovo in campo mercoledì prossimo. Il primo turno del 2023 presenta gare molto interessanti. La prima di questa è sicuramente quella tra la Salernitana di Davide Nicola ed il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, infatti, all’Arechi cercheranno di dare il via alla rimonta sul Napoli capolista. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, inizierà il nuovo anno in trasferta contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Mentre il big match del prossimo turno sicuramente è la sfida tra l’Inter ed i partenopei.

La partita di San Siro, di fatto, potrebbe dire già molto sul campionato di entrambe le squadre. L’Inter, infatti, ha l’obbligo di vincere per continuare a restare in corsa per la vittoria del titolo, mentre il Napoli, in caso di successo, darebbe una grossa spallata a tutte le proprie avversarie. Tra i calciatori più attesi di questa gara bisogna inserire sicuramente Kvaratskhelia. Proprio sul georgiano, autentico crack della prima parte di stagione, bisogna registrare una rivelazione improvvisa.

Napoli, la rivelazione di Roberto Saviano su Kvaratskhelia: “Nessuno parla delle pressioni che ha avuto quando giocava nel Rubin Kazan”

Roberto Saviano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un’intervista ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’: “Il mio giocatore del Napoli preferito? Khvicha Kvaratskhelia. Mi piace perché non ha la faccia del calciatore, ma di un bambino timido che gioca per strada. E poi perché giocava in Russia e allo scoppio della guerra in Ucraina è tornato in patria, con il rischio di perdere le super offerte dei club tedeschi. Il Napoli è stato bravo a prenderlo”.

Il giornalista e scrittore partenopeo ha poi continuato il suo intervento: “Per me, Kvaratskhelia è uno che ha detto no a Putin, anche se nessuno parla mai delle pressioni che ha ricevuto quando giocava nel Rubin Kazan. Cosa posso dire su Victor Osimhen? Mi entusiasma anche lui. Quando lo picchiano, i napoletani affermano ‘Bbuono’, cioè ‘Meglio così’, perché sono consapevoli che così si carica. Anche il giocatore nigeriano ha una corsa allegra, da ragazzo di strada, va in fuorigioco per troppa passione. La maschera lo ha reso più iconico. Kim, invece, mi ha fatto impazzire quando ha chiesto scusa dopo l’errore fatto contro l’Udinese. Dovremmo ringraziarlo e lui chiede scusa”.