Napoli, la notizia dell’ultim’ora gela tutti: succede prima del big match

Il Napoli scenderà in campo questa sera, alle ore 20:45, contro l’Inter a San Siro: in bilico resta una presenza, le ultime novità.

Manca sempre meno per il big match tra Inter e Napoli che, questa sera alle ore 20:45, andrà in scena allo Stadio San Siro. Gli azzurri hanno un primo posto, con 41 punti, da dover difendere. Ma un titolare potrebbe dare forfait. Le ultime sulle condizioni del giocatore.

Il Napoli si prepara per affrontare i nerazzurri a San Siro, con il rientro in campo della Serie A dopo la sosta per i Mondiali disputati in Qatar. In bilico però c’è la presenza, tra i pali, di Alex Meret.

L’estremo difensore del club, primo tra i portieri a disposizione di Spalletti, non è al 100% della propria condizione fisica. Al momento, dalle ultime novità raccolte, ancora non è sicuro di scendere in campo. Anche se il tecnico vorrebbe averlo tra i pali in una partita così importante. Ecco gli ultimi aggiornamenti arrivati a tal proposito.

Inter-Napoli, in dubbio la presenza di Meret. La notizia dell’ultim’ora: “Dovrebbe giocare lui, ma..:”

A parlare a ‘Club Napoli All News’ è stato il giornalista Pasquale Tina, appartenente alla redazione de ‘La Repubblica’. Queste le ultime sul portiere del Napoli riferito a ‘Tele Club Italia’: “Dovrebbe giocare Alex Meret dal 1′, aspettiamo più tardi se ci saranno novità. Al momento mi risulta che dovrebbe giocare lui, non è in perfetta forma però aspettiamo notizie ufficiali. Non sta benissimo, però stanno provando a fare in modo che giochi. Però non ho ancora certezze in un senso o nell’altro”.

Per il Napoli e per Luciano Spalletti questa contro l’Inter è una gara fin troppo importante. Oltre a essere il primo vero banco di prova di questa seconda parte di stagione, inciderà anche molto in ottica Scudetto. Per questo motivo il tecnico vorrebbe affidarsi ai propri titolari fissi. E valuterà fino all’ultimo le condizioni di Alex Meret. Salvatore Sirigu, nel frattempo, prepara guanti e mente in caso di necessità.