Il Napoli cade a San Siro: Dzeko infrange i sogni di Spalletti

Il posticipo della 16a giornata di Serie A si conclude con il successo dell’Inter sul Napoli. Un risultato che riapre il campionato.

Per il ritorno in campo la Serie A ha riservato al big match tra Napoli e Inter il posticipo serale. Da un lato la squadra di Spalletti che guida la classifica, dall’altro un’Inter che, dopo aver commesso qualche passo falso di troppo ha comunque concluso la prima parte di stagione in ripresa.

L’undici di Simone Inzaghi scende in campo ansioso di vincere e di ottenere tre punti per riaprire il campionato. E sono infatti i nerazzurri a creare le maggiori occasioni da rete nel primo tempo. In diversi momenti infatti l’Inter sembra sul punto di poterla sbloccare, ma la poca precisione dei nerazzurri sotto porta consente al Napoli di arrivare all’intervallo comunque sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa l’Inter prova a metterla sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Il Napoli cerca di creare occasioni, ma sono i nerazzurri a passare avanti con Dzeko bravissimo a sfruttare un cross di Dimarco dalla sinistra e ad insaccare di testa. Nulla può Meret. Il gol subito da una scossa al Napoli che prova a pareggiarla immediatamente. Spalletti si gioca la carta dei cambi, ma il risultato, nonostante qualche pur apprezzabile azione da parte del Napoli, come il salvataggio di Onana su Raspadori, non cambia. Il triplice fischio consacra i tre punti all’Inter. Per il Napoli è il primo ko in campionato e il secondo in stagione dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League.

Con il successo di questa sera l‘Inter si porta a quota 33 punti, tallonando la Juventus al terzo posto. Il Napoli con questo stop invece vede avvicinarsi, oltre ai bianconeri, anche il Milan. Adesso la squadra di Spalletti ha un vantaggio di 5 punti sui rossoneri e di 7 sugli uomini di Massimiliano Allegri.

Ecco la classifica aggiornata dopo che tutte le gare della 16a giornata sono state disputate: Napoli 41; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio 30; Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25; Torino 22; Fiorentina 20; Bologna 19; Lecce 18; Empoli 18; Salernitana 17; Monza 17; Sassuolo 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6