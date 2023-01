Napoli, svolta improvvisa sul mercato: arriva l’offerta ufficiale, cambia tutto

Possibile svolta in queste ore per il mercato del Napoli. Arrivata un’offerta ufficiale, adesso il giocatore dovrà decidere cosa fare.

In caso di arrivo di proposte allettanti, il Napoli non si tirerà indietro. Questo è un aspetto chiaro già da diverso tempo, e sul quale anche Cristiano Giuntoli farà leva da qui alle prossime settimane. Il club partenopeo non vorrebbe cedere, soprattutto per non rischiare di rompere equilibri interni allo spogliatoio. Ma allo stesso tempo, va detto, c’è grande consapevolezza che potrebbero essere necessarie delle cessioni per volontà dirette degli stessi giocatori alla ricerca di un minutaggio maggiore.

Uno di questi che potrebbe essere sul piede di partenza è Diego Demme. L’ex centrocampista del Lipsia ha giocato pochissimo fino a questo momento (anche a causa di infortuni), e nelle gerarchie di Spalletti risulta tremendamente indietro rispetto ai compagni di reparto. Da qui la volontà del giocatore di guardarsi altrove, nella speranza di poter proseguire la stagione passando più tempo sul rettangolo di gioco.

Napoli, offerta per Demme: l’allenatore italiano lo vuole

Ma quali sono le soluzioni plausibili per il tedesco? Una di queste sembrava potesse essere la Salernitana, pronta a fiondarsi su di lui per migliorare il reparto di centrocampo. Se ne parla da qualche settimana, ma non si è ancora arrivati ad un punto di svolta. Quest’ultimo, però, potrebbe essere arrivato proprio in queste ore, con un’offerta giunta all’orecchio del Napoli da un club che gioca lontano dall’Italia.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci sarebbe l’Adana ad aver messo gli occhi su Demme. Vincenzo Montella, in particolare, vorrebbe portarlo in Turchia. In queste ore – riporta ancora Di Marzio – sarebbe anche arrivata una proposta ufficiale a Giuntoli: prestito con diritto di riscatto. C’è da capire se quella dell’Adana possa essere una soluzione gradita allo stesso Demme.