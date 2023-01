Calciomercato Napoli, ecco il gioiello di Giuntoli: è il nuovo Kvara?

Dopo il calciomercato incredibile della scorsa estate, Cristiano Giuntoli è al lavoro per regarale un altro super colpo ai tifosi del Napoli.

Il Napoli è stato sicuramente il club che ha dominato la prima parte di stagione sia in Italia che in Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno vinto il proprio girone della massima competizione europea al comando ed in Serie A sono arrivati alla sosta forzata per i Mondiali in Qatar con un vantaggio di otto punti sul Milan di Pioli secondo.

Nessuno si aspettava ad inizio stagione un Napoli così straripante, visti i tanti addii eccellenti che si sono susseguiti la scorsa estate. I tifosi partenopei, di fatto, hanno visto andare via la vecchia guardia della loro squadra del cuore: da Insigne e Mertens, passando per Ospina e Fabian Ruiz, a Ghoulam e Kalidou Koulibaly.

Tuttavia, il Napoli è stato bravissimo a farsi trovare pronto nel piazzare questi calciatori così importanti. Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis sono stati capaci di prendere giocatori come Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Raspadori e Giovanni Simeone, riuscendo anche ad abbassare il monte ingaggi della squadra guidata da Luciano Spalletti. Oltre a questi ultimi, il direttore sportivo partenopeo potrebbe regalare ai tifosi azzurri un altro super colpo in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli è al lavoro per la giovane stella brasiliana Angelo Gabriel

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Cristiano Giuntoli sta seguendo con molta attenzione Angelo Gabriel del Santos. Il giovanissimo calciatore brasiliano, classe 2004, è considerato una delle stelle più promettenti dell’intero movimento calcistico brasiliano.

Angelo Gabriel si è fatto notare nell’ultimo anno con i suoi 2 gol ed 8 assist nelle 46 partite giocate con la maglia del Santos. Il giovane calciatore ricopre il ruolo di attaccante esterno e potrebbe rappresentare per il Napoli un nuovo colpo alla ‘Kvaratskhelia’. Cristiano Giuntoli è al lavoro per anticipare la concorrenza. Tuttavia, il club brasiliano parte sulla base di 15 milioni di euro per lasciare andare via il suo gioiellino più pregiato.