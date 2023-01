🚨 Napoli, tra i tifosi serpeggia timore: dalla Premier la grande minaccia

Tifosi del Napoli preoccupati. Il rischio di perdere uno dei protagonisti azzurri è concreto, la minaccia arriva dalla Premier League.

E’ ricominciato il campionato, ma al contempo c’è anche il calciomercato a tenere banco. Cosi i tifosi del Napoli sono in attesa di capire quali possano essere eventuali movimenti che in questa sessione invernale potrebbero emergere. La verità, va detto, è che Cristiano Giuntoli vorrebbe mantenere intatta la rosa che bene ha fatto nella prima parte della stagione. Eppure, qualcosa potrebbe muoversi soprattuto in relazione a quei giocatori che voglio giocare e chiedono più spazio.

Ma questa sessione invernale sarà anche l’occasione per guardare al futuro, cominciare a chiacchierare e magari intavolare discorsi per la prossima estate. E’ cosi che funziona il mercato, e lo sa bene anche il direttore sportivo del Napoli che di sicuro comincerà a guardare anche al futuro. Non soltanto per quanto riguarda il mercato in entrata, visto. che ci sono diversi giocatori della rosa a disposizione di Luciano Spalletti che sono finiti al centro dell’attenzione di diversi top club in giro per l’Europa.

Napoli, occhio dalla Premier: la minaccia fa tremare i tifosi, ma per ora…

Uno di questi è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è senza dubbio uno dei pilastri della manovra offensiva del Napoli. I tifosi hanno ormai ben capito il valore dell’attaccante nigeriano, e proprio per questo vorrebbero tenerselo stretto. Eppure, da tutta Europa guardano con grande attenzione alla parabola evolutiva di Osimhen, e l’estate si prepara ad essere molto calda.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, diversi club di Premier League monitorando attentamente il numero 9 del Napoli. Un occhio attento, vigile, pronto successivamente a passare dalla fase osservativa a quella attuativa, magari con una proposta allettante da presentare al Napoli. Il timore di un assalto già in queste settimane pare, però, poter essere abbonamento placato proprio dall’intenzione del giocatore – si legge – che è concentrato sul Napoli e la lotta per lo Scudetto. Se ne parlerà la prossima estate, dove ci saranno offerte concrete per strappare Osimhen alla corte di Spalletti.