Napoli, Giuntoli cerca l’affare: apertura del club, si può chiudere subito

Il Napoli vicino a chiudere un grande colpo per gennaio: dopo l’offerta già formulata, ecco in che modo si potrebbe sbloccare la trattativa.

È la nuova telenovela di mercato, in casa Napoli, ma forse si sta sbloccando. Sappiamo bene quanto Giuntoli stia lavorando sui nuovi acquisti per la rosa partenopea, aggiungendo pedine importanti per la squadra di Spalletti. Uno dei reparti in cui si intende fare il colpo principale, dopo aver aggiunto Bereszynski alla difesa, è il centrocampo. Qui, il Napoli ha visionato vari elementi, ma il ds dei campani pare aver deciso ormai di puntare tutto su un solo nome.

Praticamente sfumati Lukic e Ilic, oggi il Napoli va a tutta forza su uno dei grandi protagonisti del Mondiale appena trascorso: il marocchino Azzedine Ounahi. Trattativa facilitata dalla difficile situazione di classifica dell’Angers, ultimo in Ligue 1 e desideroso di vendere i suoi pezzi pregiati. A questa situazione si è poi aggiunta ieri una nuova complicazione per il club francese, al centro di un’indagine giudiziaria, come rivelato ieri da ‘L’Equipe’.

Proprio per questo ora si cerca di accelerare da entrambe le parti e arrivare presto a un accordo per il 22enne centrocampista nativo di Casablanca. È proprio oggi il ‘Corriere dello Sport’ a parlare del piano dell’Angers per arrivare alla chiusura dell’operazione con il Napoli. La trattativa sta dunque entrando nel vivo, e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti a questo riguardo.

Ounahi al Napoli: il piano dell’Angers per l’operazione

Il Napoli ha già formulato un’offerta pari a 20 milioni di euro, e ora attende una risposta da Said Chabane, il presidente del club francese. Come spiegato sopra, l’Angers potrebbe presto essere costretta a cedere il giocatore, ma per il ‘Corriere dello Sport’, i francesi starebbe meditando di trattenere Ounahi fino a fine campionato. La speranza è di riuscire a sfruttare il suo talento per ottenere la salvezza.

Non è da escludere, però, che anche trattenendolo la cessione possa avvenire già adesso a gennaio. Il Napoli vuole senza dubbio evitare un’asta con Leicester e Olympique Marsiglia, che farebbe impennare il prezzo, per cui cercherà di chiudere in fretta. Ma l’idea di rimandare il trasferimento a luglio non sarebbe un problema, dato che al momento non c’è troppa urgenza in mediana.