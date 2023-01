Napoli, esclusione a sorpresa: Spalletti ci pensa, tifosi spiazzati

Una mossa di Spalletti che potrebbe spiazzare l’Inter di Simone Inzaghi. La novità sta emergendo proprio in queste ore.

La Serie A torna finalmente in campo. Il Napoli capolista è chiamato a confermare quanto visto nella prima parte della stagione, e dovrà farlo contro una squadra che allo stesso tempo cerca punti per riuscire a dare vita ad una rincorsa che si prospetta molto complicata. L’Inter non vuole (e non può!) perde ulteriore terreno. La partita contro il Napoli è uno spartiacque importante per la stagione dei nerazzurri, che vincendo contro i ragazzi di Luciano Spalletti andrebbero a rilanciarsi in maniera importante.

Serve, però, calma e sangue freddo. Anche perché il Napoli visto nella prima parte di stagione ha rappresentato una delle più belle espressioni di calcio di tutto il continente. Una squadra difficile o quasi impossibile da battere. Certo, sono passati mesi dall’ultima partita ufficiale e la sosta per i Mondiali rappresentar una grande incognita. C’è da capire come le squadre torneranno in campo e che tipo di condizionamenti possano essere emersi dopo tutte queste settimane di stop, al netto delle amichevoli.

Napoli, Spalletti pensa ad un esclusione a sorpresa

Molto passare anche da quelle che sono le scelte degli allenatori. Entrambi, in questo caso, hanno il ‘problema’ di dover valutare la condizione fisica di tutta la rosa. Nel caso del Napoli, ad esempio, c’è da capire in che tipo di situazione si trovano i vari rientri dal Mondiale. Tra questi c’è anche Frank Anguissa, elementi centrale della manovra azzurra e che giocatore che si è dimostrato molto importante per Luciano Spalletti.

Ma lo stesso allenatore potrebbe valutare una mossa a sorpresa. Secondo quanto riportato questa mattina da dal ‘Corriere dello Sport’, non è certa la presenza del centrocampista camerunese dal primo minuto. Il motivo è da ricercare proprio nella condizione fisica di Anguissa che – si legge – potrebbe non essere idonea a partire dall’inizio, almeno in quelle che sono le valutazioni dell’allenatore. Ed allora ecco la soluzione: Ndombele in campo dal primo minuto.