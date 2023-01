“Serve un miracolo…”: Juve, doccia fredda in vista del Napoli

Una brutta batosta per la Juve di Allegri da qui alla sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. Uno dei bianconeri salta la sfida…

Il Napoli si trova ad affrontare l’Inter in questo inizio di 2023. La prima sfida contro i nerazzurri sarà cruciale per capire concretamente quanto gli azzurri possano guardare avanti con fiducia nella lotta per lo Scudetto. Certo, le variabili non mancano e Luciano Spalletti è ben consapevole che servirà anche centellinare le forze visto i tanti impegni che ci saranno da qui ai prossimi mesi. Banalmente, subito dopo il match da giocare contro la squadra di Simone Inzaghi, il Napoli si troverà ad affrontare la Juventus.

Anche la Vecchia Signora vive un momento complesso, legato a questioni interne al campo ma non solo. E’ difficile pensare che la squadra di Massimiliano Allegri possa già definirsi fuori dalla lotta per lo Scudetto. Di contro, però, c’è da misurarsi con le difficoltà effettive di una squadra che soltanto nelle ultime settimane della prima parte di stagione è riuscita a trovare una squadra. Serve continuità, e per trovarla sarà necessario anche ritrovare quei giocatori che nei primi mesi della stagione sono stati praticamente assenti, come Pogba (in maniera totale) e Di Maria (in maniera parziale).

Juve, Allegri deluso: col Napoli ci sarà una dolorosa assenza

La sfida contro il Napoli, che seguirà a quella in programma oggi oggi contro la Cremonese e poi il 7 gennaio contro l’Udinese, rappresenta uno scontro diretto fondamentale per capire la reale dimensione della Juventus in questa stagione. C’è un giocatore che Allegri sperava di recuperare in questo avvio di 2023, ma che con ogni probabilità tarderà a rientrare.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, la prima punta bianconera sulla quale sono riverse tutte le speranze dei tifosi juventini per l’imminente futuro. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, sembra difficilissimo poter vedere l’attaccante serbo addirittura tra i convocati per la sfida contro il Napoli. Soltanto “un miracolo” – si legge – potrebbe regalare ad Allegri almeno la presenza dell’attaccante nella lista dei giocatori disponibili. Più probabile, invece, che Vlahovic possa tornare disponibile – seppur in maniera molto parziale – per le sfide contro Monza ed Atalanta.