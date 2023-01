Inter, la notizia è una manna: Inzaghi gongola, accadrà contro il Napoli

Tra pochi minuti si affronteranno a San Siro Inter e Napoli. La squadra di Inzaghi è alle prese con un match decisivo per il futuro.

La sedicesima di giornata si chiuderà questa sera con il big match di Serie A tra Inter e Napoli. La sfida di San Siro, in questa giornata di rientro, è molto importante per il proseguo del campionato. Da una parte l’Inter necessita assolutamente di una vittoria e dall’altra il Napoli vuole proseguire la striscia positiva e non vuole perdere terreno. Il Milan è a cinque punti e gli azzurri vogliono mantenere il distacco in classifica.

Per l’Inter, nonostante siamo solo agli inizi di gennaio, la sfida odierna è già decisiva. Anche un pari, paradossalmente, chiuderebbe la questione scudetto. La squadra di Inzaghi è a undici punti dal Napoli e ha perso tutte le partite decisive finora, un ulteriore passo falso chiuderebbe il discorso primo posto. Inzaghi e Spalletti tengono molto a questo match e questa sera ci sarà un ulteriore prima volta.

Nel club azzurro debutterà lo sponsor sudcoreano Upbit, un nuovo sponsor che la società ha annunciato nelle ultime settimane. Ottime notizie per il club azzurro, la cui crescita è evidente sotto gli occhi di tutti. Il match di questa sera è importante anche in casa Inter ed è prioritario per le casse nerazzurre. La società lo ha annunciato poco prima del big match di questa sera.

Inter-Napoli, debutta lo sponsor ufficiale

Questa sera sarà un match molto importante per la società nerazzurra. Il club di Simone Inzaghi avrà un nuovo sponsor che debutterà contro la capolista. Come riporta Tmw la società utilizzerà il logo di Ebay come sponsor di manica, sancendo cosi il recente accordo tra le parti. Una buona notizia per un club, che, negli ultimi anni, ha avuto diverse problematiche con il bilancio e vede in questa notizia un’autentica manna.

Situazione differente invece per lo sponsor di DigitalBits. La società ha deciso di conservare il main sponsor nonostante i problemi degli ultimi mesi e anche questa sera DigitalBits sarà il Main sponsor del match. Attesa per Inter-Napoli, c’è tanto da vedere e questa sera la società nerazzurra ha un motivo in più per parteciparvi.