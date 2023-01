Calciomercato Napoli, c’è l’offerta: Spalletti col fiato sospeso

Il calciatore del Napoli è diventato l’obiettivo di mercato di una vecchia conoscenza del calcio italiano: presentata un’offerta ai partenopei

Le brutte notizie non sono finite per Luciano Spalletti. Il tecnico nella gara di ieri a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi ha visto interrompere la lunga striscia di vittorie in campionato. Un kappaò che ha permesso alle rivali di guadagnare terreno. Il calciomercato scuote nuovamente l’ambiente partenopeo.

Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi centrocampisti. Un club estero ha infatti messo gli occhi su uno degli elementi di Luciano Spalletti. A dare la notizia è stato ‘Sky Sport’. Su uno dei calciatori della rosa è sorto nelle ultime ore l’interessamento di un club estero guidato da un allenatore italiano.

Calciomercato Napoli, Demme nel mirino di Vincenzo Montella: gli occhi dell’Adana Demispor sul centrocampista tedesco

I primi giorni di mercato collezionano un’altra indiscrezione rivelata dalla redazione di ‘Sky Sport’. L’Adana Demirspor, club turco guidato dal napoletano Vincenzo Montella, è interessata al tedesco Diego Demme, utilizzato fino a questo momento con il contagocce durante questa stagione.

La formazione turca, in un primo momento, aveva rivolto la sua attenzione su Tiemeoué Bakayoko. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea ma in prestito al Milan tuttavia non sembrerebbe essere convinto del passaggio nella Superlig turca. Da qui, dunque, l’interesse per l’ex Lipsia classe 1991 ed ora anche un’offerta, secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’. Il calciatore, giunto a Napoli a gennaio 2020, potrebbe cambiare aria durante questa sessione di mercato. Già qualche settimana fa, il suo agente aveva aperto alla possibilità di lasciare la città partenopea per giocare con maggiore continuità.

Precedentemente, Demme è stato accostato pure ad altri club, tra questi anche la Salernitana, con il ds Morgan De Sanctis che aveva bussato alla porta del calciatore che ha indossato la maglia del Napoli in 85 circostanze segnando pure 5 reti.

L’Adana Demirspor occupa la quarta posizione del massimo campionato turco. La squadra di Montella ha 6 punti di ritardo sul Galatasaray, cinque sul Fenerbahce e uno soltanto sull’Istanbul Basaksehir. Nella giornata odierna ha superato per 6-0 l’Istanbulspor.