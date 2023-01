Caos Napoli, la batosta è dietro l’angolo: maxi-stangata in arrivo?

Napoli, dopo la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi i partenopei rischiano di ricevere una batosta: è in arrivo una maxi stangata dopo ieri?

Inter-Napoli è oramai alle spalle, ma il super match di ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, rischia seriamente di portare con sé strascichi pericolosi, soprattutto per i supporters partenopei. Il motivo è chiaro ed evidente: quanto accaduto ieri a Milano, difficilmente passerà impunito. Ma cosa è accaduto? In molti non l’avranno notato, ma i più attenti non hanno fatto fatica ad individuare il gruppo di persone decisamente poco intelligenti che hanno indirizzato ‘buu’ razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.

E’ notizia di oggi la decisione del giudice sportivo di punire severamente la Lazio ed i suoi tifosi che, in occasione della sfida contro il Lecce, hanno ricoperto di cori razzisti vergognosi Umtiti e Banda. Di seguito la motivazione ufficiale ed il comunicato:

“Alla luce del referto arbitrale e alla relazione della Procura federale, nella quale si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “distinti sud-est” si rendevano responsabili di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori Banda e Umtiti. Considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma si stabilisce la chiusura per un turno della curva della Lazio”.

Inter-Napoli, presunti cori razzisti contro Lukaku

Lo stesso potrebbe accadere alla SSC Napoli ed ai suoi tifosi. I presunti cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku saranno accertati nelle prossime ore. Il giudice sportivo, infatti, ha richiesto un supplemento di indagine a proposito dei presunti cori di discriminazione razziale nei confronti del centravanti belga dell’Inter. Il tutto sarebbe accaduto ieri, durante il match che ha aperto il 2023 della squadra di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

Con ogni probabilità, qualora venissero effettivamente accertati, i tifosi del Napoli rischierebbero una sanzione molto simile, se non identica, a quella dei supporters biancocelesti. Non si transige: la politica sembra andare in questa direzione. Per fortuna.