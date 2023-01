“Visite mediche”: calciomercato Napoli, il primo acquisto di gennaio

Spalletti si appresta ad abbracciare il primo colpo del mercato di gennaio: il calciatore domani si sottoporrà alle visite mediche col Napoli

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. I partenopei non muoveranno troppe tessere durante questa finestra di trasferimenti. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere abbastanza completa in ogni reparto nel corso della prima parte di stagione.

Qualche piccolo ritocco tuttavia è contemplato dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo pertanto potrebbe concludere una tripla operazione nelle prossime ore. L’affare è stato già trattato per diverse volte nelle ultime settimane ma adesso si avvia a raggiungere i crismi dell’ufficialità.

Calciomercato Napoli, triplo affare con la Sampdoria: domani Bereszynski svolgerà le visite mediche

Adesso è tutto pronto perché il triplo affare sull’asse Sampdoria-Napoli vada in porto. Le due squadre hanno parlato per diverse settimane dell’operazione e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della puntata ‘Calciomercato L’Originale’, gli ultimi tasselli si incastreranno nella giornata di domani.

Come riferito dal giornalista ed esperto di mercato di ‘Sky Sport’ infatti nella giornata di domani sono fissate le visite mediche del terzino polacco Bartosz Bereszynski. L’operazione tra i club è stata definita nelle ultime ore dopo settimane di dialogo.

Il polacco si trasferisce all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre, secondo quanto sostenuto ancora da Gianluca Di Marzio durante ‘Calciomercato L’Originale’, Alessandro Zanoli compie il percorso inverso sulla base di un prestito secco fino a giugno.

Inoltre, l’ultimo movimento sull’asse Genova-Napoli è quello che vedrà coinvolto pure Nikita Contini. Il portiere classe 1996 tornerà al Napoli, che porrà fine al suo prestito alla Sampdoria. L’estremo difensore farà il terzo portiere della formazione di Luciano Spalletti che attende di determinare anche il futuro di Salvatore Sirigu.

Di Marzio ha poi aggiunto che alla Sampdoria arriverà un altro portiere: Igor Vekic, classe 1998 sloveno. Il calciatore di proprietà del Nk Bravo arriva in Italia in prestito con diritto di riscatto. Aveva cominciato la stagione in prestito al Pacos de Ferreira, in Portogallo.