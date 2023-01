“Era il momento giusto…”: Napoli, senti il presidente sull’addio di Insigne

Arrivano le parole del presidente riguardo l’arrivo al Toronto FC di Lorenzo Insigne dopo aver lasciato il Napoli

Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli alla fine della stagione 2021/22. Non è riuscito a portare la vittoria dello scudetto, nonostante ci sia andato molto vicino in più di un’occasione. Ma grazie ai suoi piedi, i tifosi partenopei si sono alzati tante volte dalla sedia per esultare per un suo gol o una grande giocata. L’accordo con Aurelio De Laurentiis per il suo rinnovo non è stato trovato: la proposta era di 3,5 milioni di euro a stagione, troppo poco per un giocatore che poteva aspirare certamente a qualcosa in più.

E infatti si è presentato il Toronto FC, con il presidente Bill Manning che voleva prendere un top player a parametro zero dalla Serie A. E chi meglio di un campione d’Europa, decisivo nella sfida con il Belgio. Insigne ha accettato il ricchissimo ingaggio del club canadese, ha cambiato completamente vita insieme alla sua famiglia, pur essendo solo un classe ’91 che poteva ancora dare tanto al calcio italiano.

Napoli, le parole di Manning sull’affare Insigne

Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha parlato dell’ingaggio a parametro zero di Lorenzo Insigne: “Capitano del Napoli, nel pieno della sua carriera… Insigne era un gran profilo. Un giocatore come lui in MLS non era mai arrivato. Era il momento giusto, tutto si è svolto come speravo. Una grande offerta economica per fargli accettare la MLS al posto di uno dei top 5 campionati che si trovano in Europa”. Insomma, tutto è andato come il club canadese sperava, con Insigne che ha riguardato sé stesso una volta che ha capito che non ci sarebbe stata una grande apertura da parte del Napoli.

Insigne nella sua prima esperienza in Canada ha giocato undici partite e segnato sei gol. Un ottimo score, ma la stagione della verità sarà questa. Il Toronto FC vuole entrare nei playoff, e l’ex capitano del Napoli insieme a Federico Bernardeschi lotteranno per questo. Senza Criscito che ha lasciato la MLS dopo pochi mesi dal suo arrivo.