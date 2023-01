Napoli, stavolta De Laurentiis ringrazia la Juve: arrivano soldi

Sorride Aurelio De Laurentiis, e l’assist arriva direttamente da Torino. La decisione è ormai presa e tocca indirettamente anche il Napoli.

Non si prevedono grandi movimenti in questa finestra invernale di mercato. Il Napoli continua a guardarsi intorno, nella speranza di poter arrivare a tenere una quadra chiara su quello che andrà fatto da qui ai prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda la corsa Scudetto. Luciano Spalletti sa bene che nulla dovrà essere lasciato al caso, e che andare a toccare una rosa che ha fatto cosi bene nella prima parte della stagione potrebbe essere molto rischioso.

Cristiano Giuntoli, dal canto suo, sta monitorando attentamente tutto quello che si muove attorno al Napoli e contestualmente proverà a mettere mano su un paio di operazioni che, tra l’altro sono spinte da stessi giocatori che adesso cercano maggiore minutaggio. Come nel caso di Diego Demme (stamattina accostato fortemente all’Eintracht Francoforte) o ancora a Salvatore Sirigu. Soldi nelle casse del Napoli, dunque, non dovrebbero entrarne a meno di offerte clamorose che non sono previste. Eppure, per Aurelio De Laurentiis ci sono altri motivi per sorridere, visto che potrebbe essere un’entrata che arriverà in maniera indiretta.

Napoli, che assist da Torino: Juve pronta a riscattare Milik, sorride anche De Laurentiis

La prima giornata del 2023 non ha di certo regalato grandi gioie al Napoli, che è andato ad impattare in quel di San Siro contro un Inter che ha saputo massimizzare il profitto contro gli azzurri. I ragazzi di Spalletti hanno cosi perso un po’ di terreno rispetto alle altre big del campionato che hanno praticamente vinto in massa, eccezion fatta per la Lazio che si è fermata contro il Lecce.

Eppure, c’è comunque un motivo per sorridere in casa Napoli, ed in maniera abbastanza inaspettata questo arriva proprio da Torino. Arek Milik è risultato ancora giocare decisivo per Massimiliano Allegri, con la rete che ha sancito la vittoria di misura contro la Cremonese. Proprio quest’ultimo aspetto ha convinto ancora di più la dirigenza bianconera a puntare sull’attaccante polacco, che si sta affermando anche in assenza di Dusan Vlahovic.

Ecco perchè, secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe ormai deciso di riscattare Milik, che si è dunque guadagnato la fiducia di allenatore e club. Un’operazione, quella che sancirà la permanenza del polacco a Torino, che porterà soldi anche in casa Napoli. La cessione fatta dal club partenopeo al Marsiglia, infatti, prevedeva anche una percentuale che sarebbe andata nella casse azzurre per un’eventuale rivendita: il 30%.

Cosi nelle casse azzurre dovrebbe andare anche una parte dei soldi che la Juventus andrà a spendere per tenere Milik. Quasi 10 milioni di euro, di cui all’incirca 3 – come detto – andranno nella tasche del club di De Laurentiis.