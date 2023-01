Napoli, che mossa di Giuntoli: sfida Juve e Dortmund per il talento inglese

Il Napoli continua a esplorare il calciomercato dei giovani e lo staff di Giuntoli ha messo sotto i riflettori un centrocampista di appena 19 anni, di nazionalità inglese: i dettagli.

I campionati dell’Est Europa sono divenuti un riferimento per lo staff di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che esplora e studia i giocatori promettenti che vengono fuori dalle realtà più disparate. È accaduto con Kvaratskhelia, che gli azzurri hanno seguito per lungo tempo prima di definirne l’acquisto dalla Dinamo Batumi. La linea che la società intende seguire per il futuro è questa, anche perché mantiene la ferma convinzione di non voler operare in modo economicamente scellerato sul mercato.

I giovani rappresentano un must nella politica di Aurelio De Laurentiis, ma a volte non c’è bisogno di spostarsi troppo lontano. Anche guardando le realtà più vicine, spuntano fuori buone ed abbordabili opzioni. In tal senso uno degli ultimi giocatori finiti nel binocolo del patron è Tim Iroegbunam.

Si tratta di un giovane centrocampista di 19 anni inglese che ad oggi si disimpegna con i Queens Park Rangers ma è di proprietà dell’Aston Villa, e cresciuto nelle giovanili di West Bromwich Albion e Aston Villa.

Napoli sull’inglese Iroegbunam: nuovo nome per il centrocampo

A riportare l’indiscrezione è stato il turco Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato che lavora anche per ‘ESPN’ e ‘MARCA’. Su Twitter il turco ha precisato che il giocatore è seguito dal settore scouting del Napoli ma non solo. Anche Juventus e Borussia Dortmund ne osservano le prestazioni e gli sviluppi.

Si tratta di un centrocampista centrale che ben si difende con la sua fisicità e ad oggi conta con 17 sfide all’attivo in stagione in Championship. Il valore di mercato dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, ma potrebbe aumentare da qui in avanti. D’altronde, il contratto che ha con i QPR è ancora piuttosto lungo, poiché in scadenza nel 2027. Il Napoli senza fretta osserva e conta col farsi trovare pronto, se ci saranno le sufficienti condizioni.