“Incontro e prima offerta”: Napoli, De Laurentiis piazza un colpo fantastico

Il Napoli prova ad anticipare la concorrenza internazionale e a regalarsi un colpo sensazionale in vista del prosieguo della stagione

Il Napoli è pronto a tuffarsi sul mercato in maniera energica. I partenopei, che hanno ormai definito con la Sampdoria un triplo affare che troverà l’ufficialità in queste ore, sono pronti a fare contenti i propri tifosi con un colpo ad effetto. Cristiano Giuntoli, infatti, si sta muovendo per anticipare la concorrenza internazionale.

Il direttore sportivo degli azzurri si è fiondato su uno dei calciatori che hanno impressionato maggiormente durante il Mondiale in Qatar. La quotazione del centrocampista è lievitata notevolmente dopo le ottime prove compiute nella manifestazione che si è chiusa con il successo dell’Argentina. Giuntoli non sembra spaventato da questo aspetto e ora i tifosi del Napoli possono sognare.

Calciomercato Napoli, Ounahi nel mirino di Giuntoli: la società di Aurelio De Laurentiis ha presentato una prima offerta all’Angers

Il Napoli fa sul serio per Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino classe 2000 si è messo in mostra durante il Mondiale. Le sue prestazioni sono state particolarmente apprezzate. In un Marocco che ha mantenuto un livello alto durante tutta la manifestazione, il gioco offerto dal calciatore dell’Angers è spiccato.

Tanto che dopo la sfida contro la Spagna, prima grande vittima dei ‘Leoni dell’Atlante’, Luis Enrique si è detto impressionato “dal numero 8”. Il suo nome è stato sottolineato più volte da Cristiano Giuntoli sulla sua agenda. Il direttore sportivo del Napoli, secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio durante ‘Calciomercato L’Originale’, ha approfittato della trasferta di Milano in casa dell’Inter per incontrare gli agenti del giocatore.

Le parti si sono viste per provare a raggiungere un’intesa economica. Il Napoli ha così presentato una prima offerta da 15 milioni di euro all’Angers, club con cui Ounahi è sotto contratto fino a giugno 2026.

Una cifra che non soddisfa per il momento i francesi, attenti tuttavia alla volontà di Ounahi. Ecco allora che se la dirigenza azzurra dovesse trovare un accordo economico con il 22enne centrocampista marocchino, l’Angers potrebbe essere maggiormente disposto a trattare per consentire al suo calciatore di compiere il salto e misurarsi per altri obiettivi.

L’Angers, dopo il Mondiale, è ripartito nuovamente male, perdendo le prime due gare contro Ajaccio e Lorient. Les Scoistes sono ultimi in classifica a -7 dalla salvezza diretta e questo pomeriggio alle 18 saranno impegnati in Coppa di Francia contro lo Strasburgo mentre mercoledì prossimo visiteranno il PSG in campionato.