Occhio Napoli, l’episodio scatena i tifosi: è successo in Juventus-Udinese

E’ successo pochi minuti prima dell’inizio del match tra Juventus e Udinese: ciò non è passato inosservato agli occhi delle telecamere.

La Serie A torna in campo per la 17esima giornata di campionato, la seconda del 2023. Dopo il successo dell’Inter sul Napoli le distanza in vetta si sono accorciate, con Milan e Juventus, dirette inseguitrici, decise a provare ad avvicinarsi ulteriormente. I bianconeri, dopo la vittoria in extremis contro la Cremonese, sono chiamati al match contro l’Udinese.

Lo Juventus Stadium è pronto a spingere gli uomini di Allegri, ma nel prepartita ad aver attirato l’attenzione dei tifosi, anche quelli non presenti fisicamente, è stata una presenza alquanto inaspettata. Non si tratta di un calciatore o di un allenatore, ma di Andrea Agnelli e Pavel Nedved. I due nelle scorse settimane avevano rassegnato le loro dimissioni dal CDA bianconero assieme agli altri membri.

Nonostante la loro carriera dirigenziale bianconera stia andando verso la fine entrambi si sono comunque presentati a bordo campo prima del match contro l’Udinese. Una presenza che, viste le recenti vicessitudini in casa bianconera, con la proprietà afferente a John Elkann intenzionata a voltare pagina, ha destato una certa curiosità in tifosi e addetti ai lavori.

Juventus, Agnelli a bordo campo premia Allegri

Non solo presenza a bordo campo. L’ormai ex presidente Andrea Agnelli ha ancora consegnato al tecnico Massimiliano Allegri il premio della Lega Serie A come miglior allenatore del mese, oltre a partecipare all’applauso dello Stadium nei confronti di Di Maria e Paredes, freschi vincitori del Mondiale con l‘Argentina.

Nonostante le dimissioni siano praticamente un fatto certo, ufficialmente Andrea Agnelli è ancora presidente fino al 18 gennaio, quando l’assemblea degli azionisti voterà i nuovi consiglieri proposti da Exor. Da qui a quella data ci sarà solo un’altra partita per la Juventus, col Napoli in trasferta. Questa quindi era l’ultima occasione per Agnelli di poter assistere come presidente, anche se ormai dimissionario, ad un match casalingo dei bianconeri allo Juventus Stadium, lo stesso dicasi per Pavel Nedved nel suo ruolo da dirigente.