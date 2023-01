Sampdoria-Napoli, la doppia decisione spiazza i tifosi: è ufficiale

Sampdoria-Napoli in programma domani alle 18.00, intanto la doppia decisione spiazza tutti. Adesso è ufficiale, arriva il comunicato

Reagire per ripartire alla grande e lanciare subito un segnale di intimidazione alle altre big del campionato. L’obiettivo del Napoli è chiaro in questa vigilia di campionato, con la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti di scena domani a Genova, tra le mura di Marassi. Contro la Sampdoria, gli azzurri dovranno fare grandissima attenzione: dinanzi ci sarà una squadra di nuovo in rampa di lancio, dopo l’inattesa vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

E poi bisognerà stare in allerta anche per il fattore ambientale che ci sarà domani a Genova. Tutta Marassi spingerà la formazione di Dejan Stankovic in memoria e nell’omaggio di Gianluca Vialli. Un qualcosa a cui il Napoli dovrà badare, isolandosi e concentrandosi solo sulla necessità di tornare quanto prima alla vittoria. Intanto, nella giornata di vigilia arriva la doppia decisione che spiazza i tifosi in vista della gara tra Sampdoria e Napoli. Una doppia decisione ufficiale e comunicata anche da ambedue i club in questo sabato di preparazione.

Sampdoria-Napoli, doppia decisione a sorpresa: è tutto ufficiale, ci sono i due comunicati

Sì, perché come diramato da Napoli e Sampdoria, due grandi protagonisti di queste settimane saranno già presenti alla sfida di domani nelle loro nuove vesti. Sia Bereszynski che Zanoli sono stati ufficialmente convocati dai loro rispettivi club, con azzurri e blucerchiati già pronti a buttarli nella mischia in questo strano incrocio del destino.

L’annuncio formale dello scambio di prestiti tra Samp e Napoli, dopotutto, è arrivato proprio nel giorno di vigilia della gara tra i due club. E domani entrambi i calciatori assaggeranno le rispettive nuove esperienze contro i rispettivi passati. Una strana coincidenza che ha spiazzato i tifosi napoletani e doriani, che non si aspettavano di vedere sia Bereszynski che Zanoli subito gettati nella mischia. E chissà che sia per l’uno che per l’altro non possa arrivare anche l’esordio con la nuova maglia, dinanzi al loro vecchio pubblico.