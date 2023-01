😍 Napoli, tutto fatto per il colpo: Spalletti gongola

Il Napoli porta a termine un importante colpo di mercato, ormai praticamente ufficiale. Sarebbe il primo rinforzo vero del club partenopeo.

Finalmente ci siamo: dopo una lunga attesa, il Napoli ha concluso un acquisto a lungo inseguito, che non potrà che far felice Spalletti. L’allenatore toscano ha il difficile compito di rilanciare le ambizioni della squadra dopo la prima sconfitta in Serie A, patita pochi giorni fa contro l’Inter. Un nuovo arrivo nella rosa potrebbe anche aiutare ad alzare il morale alla squadra, in questo momento delicato.

Nessuno dava il Napoli per favorito per lo scudetto, all’inizio della stagione, ma quanto fatto vedere nei primi tre mesi di campionato autorizza a sognare. Anche perché, nonostante il passo falso di San Siro, ci sono ancora 5 punti di vantaggio sul Milan da difendere. La società ci crede, e il nuovo acquisto portato da Giuntoli testimonia proprio questo: rinforzare la rosa, per continuare a crederci.

Un acquisto arrivato a compimento dopo una lunga trattativa, iniziando a Mondiali ancora in corso, ma che adesso vede finalmente il traguardo. Secondo ‘La Repubblica’, il giocatore in questione oggi sarà a Castel Volturno per le visite mediche con il Napoli. Se tutto andrà per il verso giusto, il trasferimento verrà definitivamente ufficializzato. Ma di chi stiamo parlando?

Primo rinforzo per il Napoli: il punto sulla trattativa

Ai tifosi più attenti non gliela si sarà potuta nascondere tanto a lungo: il nome in questione è quello di Bartosz Bereszynski. 30 anni, terzino destro polacco da sei stagioni in Serie A con la maglia della Sampdoria, arriva al Napoli come riserva di lusso di Di Lorenzo, prendendo il posto di Zanoli.

Il trasferimento consisterà in un prestito di sei mesi, con diritto di riscatto a 1,8 milioni di euro. Nel frattempo, Zanoli verrà a sua volta prestato alla Sampdoria, anche se per il giovane italiano potrebbe esserci presto il rinnovo col Napoli. Invece, l’accordo tra il polacco e i blucerchiati dovrebbe dura fino al 2025. Difficilmente il nuovo difensore del Napoli potrà però essere a disposizione già domani contro la sua ormai ex squadra.