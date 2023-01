😍 Napoli, la sconfitta con l’Inter brucia, ma Ottavio Bianchi fa sognare i tifosi

Il Napoli, quindi, lavora per superare la sconfitta subita contro l’Inter a San Siro: Ottavio Bianchi fa sognare i tifosi azzurri.

Il Napoli, quindi, dopo la sconfitta inflitta dall’Inter a San Siro si prepara per ripartire nel migliore dei modi possibili. C’è un primo posto in classifica da conservare, dal momento che le altre dietro scalpitano, e la Sampdoria in casa da affrontare in trasferta. Le dichiarazioni di Ottavio Bianchi.

Il Napoli, quindi, domenica 8 gennaio alle 18:00 si trasferirà in casa della Sampdoria per riscattare la sconfitta arrivata contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli uomini di Luciano Spalletti, quindi, sono chiamati a ritrovare la forza di volontà e la compattezza mostrata nella prima parte di stagione. Prima della pausa dei Mondiali in Qatar. Proprio di questo ha allora parlato, a ‘Il Mattino’, Ottavio Bianchi.

Napoli, dopo la sconfitta subita contro l’Inter ha parlato così Ottavio Bianchi: il riferimento a Maradona

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ha quindi parlato così ai microfoni de ‘Il Mattino’. “Questo Napoli è stato bellissimo fino all’altra sera. Non è un dramma aver perso e non mi pare che nessuno si stia disperando. Vi dico io cosa avrei fatto: parlare il meno possibile. Anzi, zero”, ha riferito.

L’ex tecnico, poi, ha aggiunto: “Forse neppure analizzerei gli errori della partita. Ma secondo voi Di Lorenzo, Anguissa, Rrhamani, non sanno da soli dove sono venuti meno? I grandi campioni, come quelli del Napoli, covano dentro la voglia di riscatto”. E infine: “Io so solo che dopo un ko Maradona e gli altri non vedevano l’ora di tornare a giocare. Anch’io persi la prima dell’87, poi 5 vittorie di fila e alla fine lo Scudetto”.