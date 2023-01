Mercato Napoli, non solo Bereszynski: due firme in arrivo dopo la Sampdoria

Mercato Napoli, l’operazione aspetta solo di decollare definitivamente: nel giro di una settimana sistemate le posizioni dei tre giocatori.

Il Napoli, con l’intenzione di superare la sconfitta inflitta dall’Inter a San Siro, ragiona sul prossimo match da giocare contro la Sampdoria. Ma nel frattempo arrivano novità anche in ottica mercato. Le operazioni sono in via di rifinitura. Gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli, quindi, ragiona in modo mirato sul mercato. Un’operazione in particolare è nell’aria già da diverse settimane e riguarda un giocatore che si è messo in mostra anche durante i Mondiali in Qatar. Si tratta di Bartosz Bereszynski, chiamato per far rifiatare sulla fascia il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Le ultime sull’affare voluto dal Napoli e le situazioni legate anche ai profili di Nikita Contini e di Alessandro Zanoli. Ecco come e quando tutto si può incastrare.

Mercato Napoli, le ultime su Bereszynski, Contini e Zanoli: quando l’affare può sbloccarsi

Il Napoli, quindi, sta ragionando in modo mirato sul mercato. Un profilo fortemente voluto è quello di Bartosz Bereszynski con l’intenzione principale di far rifiatare Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, infatti, è stato finora sempre chiamato in causa da Luciano Spalletti per assenza di alternative.

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, quindi, intanto entro domenica dovrebbe arrivare a Napoli proprio Bereszynski. Può finalmente, dopo giorni di trattative, diventare un nuovo calciatore a disposizione del tecnico partenopeo (in prestito) e aiutare la squadra per la seconda parte di stagione.

Inoltre, anche Nikola Contini portiere azzurro classe 1996 tornerà subito in azzurro dopo aver passato sei mesi in prestito proprio alla Sampdoria. Mentre in settimana si dovrebbe sbloccare anche il prestito, al contrario verso il club ligure, di Alessandro Zanoli. Il giocatore prima, però, rinnoverà il proprio contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.