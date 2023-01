😱 Calciomercato Napoli, colpo alla Real Madrid: sorpresa per i tifosi

Il Napoli starebbe pensando al colpo in vista della prossima stagione. Giuntoli valuta con attenzione la pista in attacco.

La sconfitta contro l’Inter, la prima stagionale per gli azzurri in campionato, è stato messa in archivio. Il Napoli è già con la testa al match contro la Sampdoria, in cerca del primo successo del 2023 e dell’immediato riscatto. Accanto al campo, compito di Spalletti, c’è anche il mercato, sul quale lavorano De Laurentiis e Giuntoli.

Il direttore sportivo azzurro, in attesa di chiudere definitivamente lo scambio Bereszyński-Zanoli, con il primo che vestirà la maglia azzurri e farà il vice Di Lorenzo, in uno scambio che dovrebbe comprendere anche Nikita Contini di ritorno a Napoli, guarda anche alla prossima stagione, dove ci sono alcune situazioni da registrare.

Una su tutte la situazione che riguarda Lozano. Il messicano potrebbe infatti lasciare Napoli il prossimo giugno. Una situazione che Giuntoli sta cercando di affrontare già da adesso, cercando di non finire impreparato qualora le strade degli azzurri e del messicano dovessero separarsi. Ecco che avrebbe individuato un profilo in Brasile. E se gli azzurri riuscissero a pescare un nuovo profilo alla Vinicius o Rodrygo del Real Madrid?

Napoli, occhi puntati sul Brasile per il dopo Lozano

Negli ultimi anni il mercato dei giovani talenti brasiliani è tornato ad essere molto florido, con le big d’Europa, ad esempio il Real Madrid, pronte ad acquistare talenti carioca fin dalla più giovane età. Il Napoli, secondo quanto riporta il collega della RAI Ciro Venerato, si starebbe muovendo su questa falsa riga, pronto ad affondare il colpo su Angelo Gabriel del Santos.

Sul calciatore in queste settimane ci sono stato abboccamenti anche da parte del Milan. Il problema però è il costo del ragazzo. Il club carioca chiede infatti 15 milioni, a cui andrebbero aggiunte le commissioni esose per gli agenti. Cifre che avrebbero già fatto desistere il Milan e che impongono al Napoli una valutazione attenta prima di dare avvio alle trattative vere e proprie. Il calciatore classe 2004 ha collezionato già quasi 100 presenza con la maglia del Santos, oltre ad aver giocato nelle nazionali Under 15 e Under 17 del Brasile.