Calciomercato, una firma top per Spalletti: così si dimentica l’Inter

Il Napoli lavora sul mercato ma c’è un affare in particolare a essere in bilico: Spalletti vorrebbe che l’operazione andasse in porto, ma tutto è ancora da comprendere.

Il Napoli, quindi, oltre all’archiviazione della sconfitta arrivata contro l’Inter alla ripresa della Serie A, sta ragionando anche sul mercato e sulle diverse operazioni da poter portare a compimento grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli.

Tra i giocatori che il Napoli e Luciano Spalletti non vorrebbe perdere c’è, senza dubbio, anche Piotr Zielinski. Il polacco è diventato fondamentale in questi anni, essendo arrivato tra le file azzurre nell’ormai lontano 2016 dall’Udinese.

Non sono chiare, tuttavia, le intenzioni che il centrocampista ha. Perché il rinnovo non è ancora arrivato e non sembra essere la sua priorità. O meglio, potrebbe anche lasciare la squadra e dire addio in estate. Ma nulla è stato deciso, anzi l’operazione è ancora in piedi. Gli ultimi aggiornamenti arrivati da ‘SportItalia’.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Zielinski: l’operazione è in piedi, ma…

Come reso noto dalla redazione di ‘SportItalia’, quindi, nulla è ancora detto per il futuro di Piotr Zielinski. Il rinnovo di contratto del centrocampista è ancora in bilico ma dagli ultimi aggiornamenti è stato riferito che: “Rimane in piedi la questione rinnovo per Zielinski. Potrebbe anche salutare, ma in estate. Oggi veste ancora i panni della pedina imprescindibile”.

Per Luciano Spalletti, infatti, il polacco è una pedina imprescindibile. Il Napoli non vuole privarsi di lui e vorrebbe rinnovare il suo contratto quanto prima. Attualmente il termine è fissato a giugno del 2024, ma il club non vorrebbe rischiare di perderlo. Soprattutto se a parametro zero. Quindi se sarà partenza, arriverà entro l’estate di quest’anno. Nulla è ancora stato deciso e il tecnico partenopeo attende.