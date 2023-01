Toronto, la notizia dell’ultim’ora sconvolge tutti: il comunicato è una batosta

Bruttissime notizie per il Toronto FC. Una notizia ha sconvolto il club canadese che si è immediatamente attivato di conseguenza.

Il calcio in America del Nord è in pausa. La stagione sportiva della Major League Soccer, la lega calcistica che accoglie le maggiori squadre degli Stati Uniti e del Canada è al momento ferma. L’ultima stagione ha visto il primo titolo del Los Angeles FC, che ha battuto in finale i Philadelphia Union, mentre tra un paio di mesi inizierà la stagione 2023, con tanto di allargamento a 29 partecipanti con l’ingresso del St.Louis City.

A turbare però il momento di pausa del calcio nordamericano è arrivata una spiacevole notizia che riguarda un’ex calciatore della MLS, il giapponese Tsubasa Endoh. All’attaccante che ha vestito le maglie del Toronto FC e dei Los Angeles Galaxy è stata infatti diagnosticata una leucemia acuta.

Una notizia che ha sconvolto l’intera MLS e in particolar modo i due club nei quali Endoh ha militato nel recente passato. In particolar modo a Toronto, città dove il 29enne ha speso buona parte della sua carriere e alla quale sono legati i suoi maggiori successi professionali, la notizia è stata un vero e proprio shock, con il club che si è immediatamente mobilitato per sostenere una raccolta fondi.

E’ stata aperta su GoFundMe una raccolta fondi di 100.000$ per le spese mediche. La raccolta fondi, aperta da pochi giorni ha già al momento superato la cifra di 10.000$. Tra le donazioni spicca quella del Toronto con 2500$, ma non solo. A dimostazione della grande mobilitazione per Endoh anche il presidente Manning, assieme a diversi calciatori anche di altri club della MLS, hanno fatto la loro donazione.

Endoh ha vestito la maglia del Toronto FC dal 2016 al 2021 collezionando, tra prima squadre e riserve, 57 presenze e 21 gol. Nel 2021 il trasferimento momentaneo in Australia al Melbourne City, prima di tornare lo scorso settembre negli Stati Uniti firmando con i Los Angeles Galaxy.