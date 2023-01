“Ci saranno cambiamenti”: svolta Napoli, la decisione di Spalletti è netta

Il Napoli, domani con la Sampdoria, proporrà una formazione iniziale differente rispetto a quella che ha sfidato l’Inter.

Una battuta d’arresto inattesa, che ha confermato i timori generati dalle amichevoli perse a dicembre e riaperto la corsa verso lo scudetto. Per il Napoli, però, l’occasione per riscattarsi dopo la sconfitta sul campo dell’Inter arriverà subito. Domani, infatti, la capolista farà visita alla Sampdoria reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo. Un test complicato per Luciano Spalletti, da non fallire.

Il tecnico, in questi giorni, ha più volte rivisto il match di Milano al fine di mettere a fuoco le criticità emerse nel corso dei 90 minuti. La gestione della palla non è stata delle migliori, con la squadra che ha faticato a creare occasioni da rete degne di questo nome. Ecco perché non è da escludere che, allo stadio “Ferraris” di Genova, scenda in campo un’undici iniziale differente rispetto a quello impiegato mercoledì scorso.

A confermarlo è stato oggi lo stesso mister originario di Certaldo. Il quale, nel corso della conferenza stampa odierna che precede la sfida, ha spiegato di voler effettuare qualche modifica alla formazione in modo tale da garantire linfa nuova al proprio gruppo. “Ci saranno 3-4 cambiamenti, come giusto che sia”. Il reparto che potrebbe andare incontro a cambiamenti sostanziosi, stando alle indiscrezioni emerse oggi, appare essere il centrocampo.

Napoli, contro la Sampdoria ci saranno diverse novità

Sia André Zambo Anguissa che Piotr Zielinski, ad esempio, hanno dimostrato di essere ancora distanti dalla forma migliore a causa del Mondiale. Possibile quindi l’impiego di Eljif Elmas e Tanguy Ndombele, in condizioni decisamente migliori rispetto al camerunese e al polacco. Il macedone, autore di 3 gol e un assist in 21 presenze complessive, freme per una maglia da titolare ed in più di un’occasione ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa partenopea.

L’ex Tottenham, invece, è intenzionato a rilanciarsi dopo una prima parte di stagione non soddisfacente dal punto di vista realizzativo (una rete ed un passaggio vincente in 19 partite). Il Napoli si prepara a cambiare pelle, per ripartire subito. Un ulteriore scivolone potrebbe costare carissimo per la lotta scudetto. Le rivali sono avvertite. Gli azzurri proveranno a tornare immediatamente a sorridere.