Napoli, questa non ci voleva: doccia fredda per i tifosi

Il Napoli è alle prese coi postumi della sconfitta contro l’Inter, ed ecco che si presenta un altro problema da risolvere. Cosa sta succedendo.

Non è sicuramente un momento ideale per il Napoli, che dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter ha bisogno prima di tutto di buone notizie che rialzino il morale dei giocatori. La posizione in classifica è ancora ottima – primo con 5 punti di vantaggio sul Milan secondo – ma adesso non ci si può permettere altri passi falsi. Qualche dubbio arriva però anche dal mercato, dove una situazione in particolare costringerà Giuntoli a un po’ di lavoro extra.

Da un lato, va comunque detto che i partenopei possono gioire. Oggi infatti è arrivato il via libera quasi ufficiale al trasferimento di Bereszynski, che diventerà il rincalzo di lusso per Di Lorenzo. Il terzino destro polacco oggi ha in programma le visite mediche con il Napoli, ma dovrebbero essere mera formalità. Nel frattempo, verso Genova viaggerà Zanoli, liberando spazio in rosa per il nuovo difensore.

Ma il cruccio riguarda in realtà il ruolo del portiere. Meret è stato spesso oggetto di dubbi fin dalla scorsa estate, anche se alla fine Spalletti si è deciso a dargli la massima fiducia. Oggi, il suo posto da titolare non è in discussione, ma per quanto riguarda la riserva c’è un piccolo problema da risolvere. E anche in questa operazione, che pareva essere ben avviata, c’è di mezzo la Sampdoria.

Napoli, l’intrigo del secondo portiere: slitta Contini, e adesso?

Infatti, nello scambio tra Bereszynski e Zanoli era coinvolto anche Nikita Contini, 26enne portiere di proprietà del Napoli, attualmente in prestito a Genova come vice Audero. Contini vorrebbe tornare in Campania, e parevano non esserci difficoltà, ma al momento il trasferimento è ancora bloccato. La Sampdoria, come spiega oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, vuole prima trovare un sostituto nel ruolo.

Ma dal canto suo anche il Napoli deve valutare attentamente la situazione del suo attuale secondo portiere, Salvatore Sirigu. L’esperto estremo difensore non ha giocato nemmeno un minuto fin qui, e scalpita per cambiare aria, col Cagliari in pole position per prenderlo. Non c’è ancora nulla di definito, ma se questo trasferimento dovesse realizzarsi, il Napoli avrebbe urgenza di far tornare Contini dalla Samp.