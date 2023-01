😕 Napoli, il colpo si allontana: Giuntoli trema, può finire in Premier

Il Napoli affronterà oggi il match del Ferraris contro la Sampdoria. Oltre alla Serie A gli azzurri monitorano anche il calciomercato.

Dopo la sconfitta all’esordio il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera al Ferraris, in uno dei posticipi contro la Sampdoria. Sfida delicata con gli azzurri che non possono permettersi passi falsi, Milan e Juve dietro corrono e Spalletti non può sprecare il vantaggio ottenuto nella prima parte di stagione.Â

Allo stesso tempo il club azzurro non pensa solo alla Serie A, ma anche al calciomercato. La società partenopea è una delle più attive in questi primi giorni di calciomercato, ha acquistato in prestito con diritto di riscatto il polacco Bereszynski ed ha ceduto, come parziale contropartita, il giovane Zanoli in prestito alla Sampdoria. Subito scontro tra i due ex nel match odierno a Genova.

In attesa di risolvere la questione portiere uno degli obiettivi del club partenopeo è il centrocampista marocchino Azzerine Ounahi. Il giocatore è stato una delle rivelazioni del Mondiale, ha disputato un’ottima prima parte di stagione ed ha diversi club ammiratori di mercato. Il giocatore ha attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei, piace a tanti e sul calciatore c’è anche il Napoli.

Napoli, è sfida dalla Premier per Ounahi

Il sito francese Footmercato parla di un forte interesse del Leeds per il centrocampista marocchino. Il Napoli segue da tempo il calciatore, ma il club inglese è pronto a intervenire sul mercato e chiudere un paio di colpi. Nelle ultime ore il Leeds ha praticamente chiuso con l’Hoffenheim per Rutter, ma gli inglesi non vogliono fermarsi e guardano anche all’obiettivo azzurro.Â

Footmercato ha affermato che gli inglesi hanno già presentato la prima offerta ed ora il futuro del calciatore è in bilico. Il Napoli osserva la situazione, ma come ribadito in più occasioni, non parteciperà ad aste. Il colpo Ounahi può sfumare con il calciatore sempre più vicino all’approdo in Premier League. I tifosi attendono di conoscere il futuro del calciatore, rivelazione Mondiale, e tra i profili più interessanti del campionato francese.