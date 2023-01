Napoli, caos tra i tifosi: scontri e autostrada bloccata, cosa è successo

Brutte notizie riguardanti i tifosi del Napoli: si registrano scontri e addirittura l’autostrada è stata bloccata.

Il Napoli tra poche ore giocherà contro la Sampdoria. Importante match per gli uomini di Spalletti che vogliono a tutti i costi riscattare il ko, il primo stagionale in campionato, contro l’Inter. Si gioca a Genova con gli azzurri che quindi hanno risalito la penisola per recarsi nel capoluogo ligure. Anche molti tifosi hanno fatto e stanno facendo lo stesso.

Stessa cosa che stanno facendo i tifosi della Roma, i quali sono chiamati invece alla difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Un match anche qui che molti tifosi giallorossi hanno intenzione di seguire da vicino nel settore ospiti dell’impianti milanese. Tra le tifoserie di Napoli e Roma non corre buon sangue, è risaputo, e purtroppo il rischio incidenti è sempre altro quanto gruppi provenienti dai due lati del tifo si incrociano, volutamente o ance casualmente.

A quanto pare è ciò che starebbe succedendo in questi momento all’altezza della Toscana. Gruppi di tifosi napoletani e gruppi di tifosi romanisti si sarebbero incrociati all’altezza di Arezzo dando vita a pesanti scontri che hanno avuto ripercussioni sull’intero tratto autostradale e di conseguenza sul traffico automobilistico.

Scontri tra tifosi di Napoli e Roma: chiusa l’autostrada

Stando a quanto riporta il TG Regione Toscana in onda sulle locali frequenze della RAI, il tratto autostradale tra Monte San Savino e Arezzo sarebbe stato chiuso proprio a causa di questi scontri. I primi tafferugli sarebbe degenerati fino al punto da coinvolgere anche l’intera sezione autostradale del capoluogo aretino. Sul posto sarebbe già intervenuta la polizia stradale della locale sezione di Battifolle che ha chiuso il tratto autostradale della A1, con conseguenti disagio sul traffico automobilistico, visto che stiamo parlando comunque di un tratto tra i più trafficati del paese.

Su FanPage.it viene riportata la testimonianza di una donna che in quel momento si trovava sul luogo degli scontri. “Eravamo sull’autostrada.” ha dichiarato la donna. “In quel momento sono scesi incappucciati e vestiti di scuro. Erano in mezzo alla strada. Fortunatamente siamo riusciti a superarli. Avevano bastoni e lanciavano petardi, per fortuna siamo riusciti a superarli velocemente.”