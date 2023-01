Napoli, il piano nascosto di Giuntoli: c’è un solo motivo dietro la cessione

Cristiano Giuntoli ha un piano ben preciso. Il tutto si cela dietro l’operazione andata in porto in queste ore con la Sampdoria.

L’arrivo di Bartosz Bereszynski è stata accolta con grande favore in casa Napoli. Il club l’ha voluto fortemente per regalare a Giovanni Di Lorenzo una spalla su cui poter contare, e a Luciano Spalletti un’alternativa valida al capitano. La seconda parte di stagione si preannuncia di sicuro molto intensa, e proprio per questo all’allenatore azzurro è stato portato un giocatore di assoluto affidamento ma anche di grande esperienza. Bereszynski, di fatto, conosce bene il campionato italiano ed è nel giro della nazionale polacca.

Un’operazione passata forse in sordina, ma che in realtà ha un valore molto importante sia per il Napoli in sé che per la corsa Scudetto che si preannuncia faticosa. Arriva il polacco e va via un giovane. Si, perchè contestualmente all’arrivo di Bereszynski ha salutato tutti Alessandro Zanoli che ha fatto il percorso inverso. Il giovane terzino, infatti, è approdato in prestito alla corte di Dejan Stankovic è sarà un elemento sul quale lo stesso allenatore serbo spera di poter contare.

Napoli, il piano di Giuntoli per Zanoli

Appena 22 anni e tante belle prospettive, Zanoli ha avuto poco spazio in casa Napoli ma Spalletti lo ritiene un giocatore dal futuro assicurato. Ed allora perchè non è rimasto in casa partenopea? All’allenatore indubbiamente serviva un giocatore da poter utilizzare in maniera più continuativa anche per far rifiatare Di Lorenzo. Zanoli è evidentemente acerbo, ed ha bisogno di giocare.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, sarebbe questo il piano che si cela dietro la cessione di Zanoli. Giuntoli vuole che il giovane nativo di Carpi possa conquistare un minutaggio maggiore e cosi gli ha dato la possibilità di trasferirsi alla Sampdoria, dove di fatto andrà a prendere proprio il posto di Bereszynski. Il Napoli crede nelle qualità di Zanoli, e per questo in futuro il suo rientro è previsto e scontato.

Insomma, non una cessione che lascia intravedere un addio definitivo, almeno non nella mente del club azzurro che anzi conta fortemente sulle qualità di Zanoli.