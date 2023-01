Cristiano Giuntoli vuole chiudere il colpo in queste settimane. Mossa del direttore sportivo del Napoli, ora si attende l’ultimo step.

La sessione invernale di calciomercato è appena cominciata, ed il Napoli ha piazzato un colpo molto interessante per questa seconda parte di campionato. Bartosz Bereszynski, infatti, è stato un colpo che ha messo tutti d’accordo, dal presidente De Laurentiis a Luciano Spalletti, passando per Cristiano Giuntoli che ha definito tutta l’operazione nell’arco di pochissimo tempo. Il terzino polacco arriva all’ombra del Vesuvio pre prendere il posto di vice Di Lorenzo, anche perchè il capitano del Napoli nella prima parte della stagione ha avuto alle sue spalle un Alessandro Zanoli di belle speranze ma ancora troppo giovane.

Ed allora ecco Bereszynski, giocatore che conosce bene la Serie A e che ha partecipato anche al Mondiale con la sua Polonia. Il Napoli è riuscito ad inserire questo tassello all’interno del mosaico a disposizione di Luciano Spalletti, anche per dare allo stesso allenatore la possibilità di contare su due giocatori esperti per la fascia destra. Sarà questa l’unica operazione del club azzurro, come spesso abbiamo sentito ripetere anche nelle scorse settimane?

Napoli, dopo Bereszynski un altro colpo: Giuntoli vuole chiudere subito

Quello di Bereszynski, duque, è un acquisto importante, come se ne fanno davvero pochi nel mese di gennaio. Potrebbe, tra l’altro, non essere l’unica operazione portata a termine dal Napoli in questa finestra invernale di calciomercato. Si, perchè gli azzurri da qualche tempo hanno messo nel mirino anche Azzadine Ounahi, centrocampista dell’Angers che piace tanto anche a Spalletti.

Giovane talento classe 2000, il giocatore marocchino è finito nella lista di Giuntoli che vorrebbe bloccarlo subito – come riporta anche questa mattina ‘Il Corriere dello Sport’ – per lasciarlo fino alla fine della stagione in quel di Lille. Certo, servirà trovare la quadra con il club francese: il Lille chiede 25 milioni di euro, mentre il Napoli ne mette sul tavolo 20. L’accordo non è lontano, anche se dalla Francia sperano nello scatenarsi di un’asta con le altre squadra interessate al giocatore (Marsiglia e Leicester tra le altre).