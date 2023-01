“Decide lui”: occhio Napoli, Spalletti attende la decisione

Il calciomercato del Napoli dipende dalla volontà del calciatore. Sarà a lui a decidere quali saranno le future scelte azzurre.

Il Napoli tra poche ore sarà in campo contro la Sampdoria per il secondo match del 2023. Gli azzurri sono chiamati all’immediato riscatto dopo il ko contro l’Inter. Tra le fila partenopee ci sarà anche Bereszyński, ex Samp che proprio in questi giorni è approdato in azzurri e che Spalletti ha immediatamente deciso di portare con se nella trasferta di Genova.

Il mercato azzurro però non si ferma all’operazione Bereszyński, con il percorso inverso fatto da Zanoli. Nei prossimi giorni sempre dalla Sampdoria, tempo che i blucerchiati risolvano la grana portiere, si dovrebbe sbloccare la situazione legata al ritorno di Nikita Contini, il quale poi in casa Napoli aprirà un altro discorso circa l’uscita di uno tra Sirigu e Marfella con le gerarchie dietro Meret che inevitabilmente sono destinate ad aggiornarsi.

Sempre in uscita c’è poi la questione Diego Demme. Il centrocampista tedesco in questa prima parte di stagione è stato fortemente limitato da alcuni problemi fisici. Il suo rientro non è però propedeutico ad un’automatica titolarità. Demme infatti in questo momento, nelle gerarchie di Spalletti, è dietro Lobotka. Ecco quindi che l’ipotesi cessione non è così remota, anche se il Napoli è intenzionato a fare altre considerazioni.

Napoli, Demme non è in uscita: cessione solo se lo chiede il calciatore

Il punto i vista del Napoli, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è chiaro: Demme non è in vendita. Gli azzurri considerano il centrocampista tedesco una pedina importante nelle rotazioni di Spalletti e ritengono che il suo recupero possa fornire al tencico la possibilità di far rifiatare Lobotka.

Questo però a patto che il calciatore, che nei primi mesi della sua avventura napoletana era stato titolare, accetti questo nuovo ruolo. In tal caso il Napoli non avrebbe alcun interesse a cederlo. Qualora però il calciatore volesse più spazio allora in quel caso il Napoli non sarebbe intenzionato ad opporsi in alcun modo. Al momento le offerte per il calciatore sono arrivate dalla Turchia, con l’Adana di Montella tra la pretendenti e dalla Germania.