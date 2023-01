Valencia, disavventura per l’ex Napoli Gattuso: ecco cosa è successo

Brutta disavventura per l’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. E’ successo mentre stava allenando il Valencia.

Il campionato non è ricominciato nel migliore dei modi per il Valencia di Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli, che in azzurro ha vinto una Coppa Italia nel 2020, ha infatti perso le prime due partite della seconda parte di stagione. La prima contro il Villarreal e la seconda contro il Cadice.

Due sconfitte che hanno buttato il Valencia lontano dalla zona europea. Il club spagnolo, che tra le sua fila annovera anche l’ex bomber del Napoli Cavani, è adesso all’11esimo posto in classifica a sei lunghezze dall’Athletic Bilbao che occupa l’ultimo spot per le competizioni europee. Un momento quindi non esaltante in campo, che dal punto di vista di Gattuso peggiore anche per quanto successo fuori dal campo.

Come riporta il Mundo Deportivo infatti, proprio mentre Gattuso conduceva i suoi contro il Cadice, partita persa di misura per colpa di un gol di Alcaraz, alcuni ladri si sarebbero introdotti nella sua abitazione a Valencia. Fortunatamente per Gattuso i sistemi di sicurezza hanno svolto il loro lavoro e tutto si è concluso nel migliore dei modi per l’ex tecnico del Napoli.

Gattuso, disavventura a Valencia: ma c’è il lieto fine

La polizia della Comunità Valenciana sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, ma al momento non è stato ancora arrestato nessuno. Gattuso, come riporta la stampa spagnola, sarebbe stato solo l’ultima vittima di un periodo che vede in Spagna molti calciatori ed allenatori essere vittime di furti in appartamento.

Proprio per questo motivo Gattuso aveva installato un sofisticato sistema di sicurezza nella sua abitazione nel quartiere di Capolivar. Telecamere con anche sensori di movimento e cani da guardia. Un sistema che ha svolto in maniera eccellente suo lavoro. Il tecnico è rimasto all’oscuro di tutto durante la partita con il Cadice e si è accorto del tentativo di effrazione solo nella tarda serata quando ha visionato i filmati delle telecamere.