“Impensabile, rinnovo a vita”: Napoli, Giuntoli ha ormai definito tutto

E’ tutto definitivo. La firma sta per arrivare e sembrava davvero impensabile. Tifosi del Napoli pazzi di gioia, che lavoro di Giuntoli.

Il Napoli si prepara ad una seconda parte di stagione molto intensa. C’è da mantenere il primo posto in classifica, tenere lontane le avversarie. Poi gli ottavi di finale di Champions League, la sfida contro l’Eintracht Francoforte, senza dimenticare che si comincerà anche con la Coppa Italia. Impegni che la squadra azzurra vuole prendere con assoluta serietà, per volontà di un allenatore come Spalletti che vuole vincere qualcosa. Mai come quest’anno, c’è la possibilità di portare un trofeo a casa e servirà lo sforzo di tutti per l’impresa.

Certo, lo Scudetto resta ad oggi un obiettivo e non ci si deve più nascondere. Lo sanno anche i giocatori, soprattuto quelli che sono da qualche anno in più a Napoli e conoscono bene l’importante che una vittoria del genere avrebbe per tutta la città. Lo sa bene, ad esempio, uno come Stanislav Lobotka che ha avuto una crescita con la maglia azzurra davvero improntante. Il termine ‘esponenziale’ sarebbe quasi riduttivo, considerando a quello che si diceva dello slovacco poco meno di tre anni fa.

Napoli, Lobotka ed il rinnovo impensabile

Si, perchè l’arrivo a Napoli dell’ex Certa Vigo è stato accolto con fiducia (ne aveva parlato bene un certo Marek Hamsik) che però è stata quasi subito soppiantata da una bocciatura fragorosa di tutta la piazza. Lobotka ha vissuto il primo periodo azzurro con una forma fisica non ottimale e delle prestazioni tremendamente sotto tono. Insomma, se nell’estate del 2021 fosse andato via, nessuno si sarebbe strappato i capelli.

Oggi la musica è totalmente differente. Lobotka è diventato un giocatore essenziale, fondamentale per le dinamiche di gioco di mister Spalletti. Un rinnovo “impensabile” scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, guardando a quello che era il giudizio su Lobotka poco tempo da.

Il centrocampista ad oggi ha in mano il rinnovo: firmerà fino al 2027, di fatto un rinnovo a vita visto che andrà in scadenza quando Stan avrà ormai 33 anni. Giuntoli ha ormai definito quasi tutti i dettagli e manca poco per l’annuncio. I tifosi non potrebbero essere più felici, questo Lobotka è una pedina troppo preziosa nello scacchiere di Spalletti.