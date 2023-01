Napoli-Juve, sorride Allegri: per Spalletti un ‘guaio’ dopo l’altro

Per Luciano Spalletti non arrivano buone notizie. Spuntano novità importanti in vista della sfida tra Napoli e Juventus del prossimo 13 gennaio.

Dopo aver patito la sconfitta dolora contro l’Inter al primo match di questo 2023, il Napoli sfiderà oggi la Sampdoria per provare a rialzarsi prontamente. Toccherà, poi, ad un altro big match attraverso il quale si deciderà molto del prosieguo di questa stagione. La squadra azzurra, infatti, ospiterà la Juventus in un vero e proprio scontro diretto. Si, perché ad oggi è proprio la Vecchia Signora che viene indicata da molti come la vera rivale nella corsa al titolo.

Ad oggi i bianconeri appaiono quadrati, strutturati ed hanno finalmente incanalato una serie di risultati positivi che lasciano pensare ad una nuova fase della stagione per Massimiliano Allegri ed i suoi. Ecco perchè, al netto dei quattro punti di ritardi attuale (ora il Napoli ha una partita in meno rispetto ai bianconeri) la Juve è vista concretamente come la reale alternativa agli azzurri. Lo scontro diretto sarà una spartiacque cruciale, ed in questo senso ci si avvicina alla partita con delle novità molto importanti.

Napoli-Juve, arrivano brutte notizie per Spalletti

Gli infortuni sono stati una costante in casa Juventus nei primi mesi di campionato, ma ora la ruota sembra girare in un altro verso. Federico Chiesa sarà nuovamente disponibile contro il Napoli e potrebbe addirittura partire titolare. Angel Di Maria pare non aver particolari problemi ed anche ieri è stato effettuato soltanto un cambio a scopo precauzionale.

Ed in queste ore arrivano altre buone notizie per Allegri, che sono al contempo non cosi positive per Luciano Spalletti. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’allenatore dei bianconeri recupererà per la sfida di Napoli anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, ha dovuto smaltire un affaticamento e non è stato convocato per la partita di ieri, ma sarà regolarmente a disposizione contro gli azzurri. Una notizia che non può far piacere all’allenatore degli azzurri, che si troverà di fronte un elemento di assoluto valore.