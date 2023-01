Samp-Napoli, l’annuncio da Genova spiazza Spalletti: svelata l’arma segreta

Il Napoli giocherà quest’oggi in trasferta contro la Sampdoria, ma in queste ore c’è stato un annuncio importante per il gruppo di Spalletti.

Il Napoli ha perso la prima gara del suo campionato. Gli azzurri, infatti, sono caduti mercoledì scorso contro l’Inter di Simone Inzaghi, che ieri sera ha pareggiato contro il Monza del napoletano Raffaele Palladino.

La squadra di Luciano Spalletti è attesa dal match di quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. I doriani sono terzultimi in classifica, ma arrivano alla gara contro il Napoli dalla vittoria nel primo turno del campionato del 2023 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Ad aumentare le difficoltà per il Napoli ci sarà anche l’incredibile atmosfera che si respirerà al Marassi. La gara di oggi, infatti, sarà l’occasione per i tifosi blucerchiati di salutare due bandiere che sono scomparse in queste settimane: Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Ci sono anche delle dichiarazioni di un giocatore di Stankovic, che sottolineano proprio questa carica da parte di tutto l’ambiente doriano.

Samp-Napoli, l’annuncio di Rincon: “Per salvarsi punto su Gabbiadini. Il Napoli gioca il miglior calcio, ma noi vogliamo sfruttare il Marassi”

Tomas Rincon, infatti, ha parlato così della gara contro il Napoli ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’: “La vittoria contro il Sassuolo è stata fondamentale, ha fatto crescere la nostra autostima. Il passato è ormai alle nostre spalle, è inutile pensarci ancora. Siamo andati in Turchia perché avevamo l’intenzione di partire forte per quello che noi consideriamo un vero e proprio nuovo campionato. Ci sentiamo vivi”.

L’ex giocatore del Torino ha poi confessato su quale compagno di squadra punta per centrale salvezza: “Gabbiadini si era fatto male a febbraio scorso contro il Sassuolo ed è rinato proprio contro di loro. Conosco bene le difficoltà di un recupero dopo un infortunio grave come il suo, ma Manolo si è riconfermato il grande leader di cui tutta la squadra ha bisogno. Cosa posso dire sul Napoli? La sconfitta contro l’Inter non cambia nulla, visto che giocando il miglior calcio del campionato. Gli azzurri hanno fatto divertire tutti coloro che amano questo sport, ma noi dobbiamo tornare a sfruttare l’effetto-Marassi”.