“Un folle…”: Sampdoria-Napoli, il giudizio è netto

Ciò che è successo in Sampdoria-Napoli ha del clamoroso e infatti è arrivato il commento netto da parte del giornalista

Il Napoli ha battuto la Sampdoria grazie ai gol di Victor Osimhen ed Eljif Elmas, un gol per tempo che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di conquistare i tre punti dopo la sconfitta del Meazza. Con l’Inter, infatti, è arrivata la prima sconfitta della Serie A che ha fatto salire nella mente dei tifosi più di qualche pensiero negativo. Anche perché venerdì sera ci sarà uno scontro diretto importantissimo con la Juventus.

La Juve viene da tante vittorie consecutive, tra l’altro per 1-0. A Napoli, però avrà una sfida fondamentale per rientrare nella lotta scudetto. Ad oggi è a -7 e la vittoria a Marassi dei partenopei è stata anche convincente per larghi tratti della partita. Anche perché i blucerchiati hanno giocato in dieci per l’espulsione di Tomas Rincon ed è arrivato il giudizio netto di Marco Piccari.

Sampdoria-Napoli, il commento di Piccari su Rincon

Marco Piccari, direttore di TMW Radio, ha postato un tweet in merito all’espulsione di Tomas Rincon: “Un folle… Va dritto sull’uomo, ma cosa protestano?”. Parole chiare, che mettono in evidenza il brutto fallo del centrocampista venezuelano su Victor Osimhen. Un fallo che è stato sanzionato con il rosso non perché l’attaccante del Napoli era lanciato verso la porta, ma perché l’ex Torino ha alzato la gamba proprio per prendere quella di Osimhen, rischiando anche di fargli male seriamente.

Osimhen, elogiato anche dal profilo statistico della FIFA World Cup, è anche il primo attaccante della Serie A a raggiungere la doppia cifra in campionato. Infatti, l’attaccante del Napoli è il capocannoniere con dieci gol in campionato e anche tre assist. Oggi è stato molto bravo a sbloccare una partita che si era messa abbastanza male dopo il rigore sbagliato da Politano. Non perché il Napoli non avesse le qualità per sbloccarla, ma perché la Samp aveva dato molto fastidio anche in fase offensiva con i tiri da lontano di Gabbiadini.